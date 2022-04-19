Четвер великоднього Страсного тижня, який називається Чистим четвергом, випадає у 2022 році на 21 квітня. Яких традицій заведено дотримуватися і які обряди на Чистий четвер здійснювати, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Традиції на Чистий четвер
Цього дня потрібно очиститися як духовно, так і фізично. Прийнято ходити в лазню або приймати водні процедури вдома.
У Чистий четвер також прийнято займатися прибиранням, пранням та іншими домашніми справами.
Обряди і заговори на Чистий четвер – улюблене заняття молодиць цього дня.
Обряди на Чистий четвер на заміжжя
Цей день чудово підходив незаміжнім дівчатам із їхніми обрядами привернення уваги женихів. Встаючи зі сходом сонця, дівчата вмивалися і примовляли:
– Як світлий і гарний Чистий четвер, так і раба (ім’я) для всіх буду прекрасною. Амінь.
Обряди на Чистий четвер із рушником
Тим дівчатам і жінкам, кому не вдавалося вийти заміж, слід було провести такий обряд. У Чистий четвер витертися новим рушником і цей рушник разом із фарбованими великодніми яйцями і пасками на Великдень віддати нужденним, які просять милостиню. Це гарантувало, що найближчим часом дівчина вийде заміж.
Чистий четвер – обряд на гроші
Для того, щоб з’явилися гроші, у Чистий четвер із ранку потрібно перерахувати тричі усі гроші, які є у вашому домі, щоби вони водилися цілий рік. Але перед цим потрібно провести обмивання, причому з милом! Змиваючи з себе піну, треба проговорити:
– Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, четвер, чистим будь. Очисти мене, раба (-у) Божого (-ю) (ім’я), від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від злих розмов, від безплідних суперечок. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Чистий четвер – обряди на кохання
Цього дня можна купити нове дзеркало, але здачі не брати. Можна дати продавцю гроші точно під розрахунок, а можна просто відмовитися від здачі. Потім треба знайти затишне місце між двома деревами, добре, щоб у цей час вас ніхто не бачив. Дивлячись у нове дзеркало, слід вимовити:
– Як весь світ у дзеркало дивиться, на своє відображення милується, так би на мене хлопці милувалися, зі мною любувалися і цілувалися, так навперебій свататися до мене рвалися. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Обряди на Чистий четвер для краси
У Чистий четвер набрати в банку води, покласти в неї срібну монету або іншу річ, а вранці на Великдень вмитися цією водою.