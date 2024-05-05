Великдень 2024: привітання у прозі українською

5 травня віряни відзначатимуть велике свято – Великдень. У цю важливу дату заведено збиратися з близькими чи друзями, тішити їх теплими словами та посилювати свою віру в настання кращих часів у майбутньому.

І хоча не кожен зможе зібратися за столом зі своїми близькими, можна їх привітати навіть на відстані. Для цього можна скористатися привітаннями з Великоднем у прозі українською мовою, які підготували для вас Факти ICTV. Доречні слова здатні мотивувати та нагадати про важливість віри.

Привітання з Великоднем 2024 у прозі

Вітаю з Великоднем! Бажаю щасливої долі та щирої радості. Нехай щебет птахів, весняні квіти, рідні посмішки подарують добру надію, нехай велике свято нагадає про світлі почуття та великі прагнення.

Зараз дивляться

***

Вітаю з великим святом Великодня Христового! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, пасхальної радості, посмішок, добрих облич, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

***

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла й добра, благоденства й процвітання, віри й любові вам. Миру й щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!

***

Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати в хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров’я та доброго миру.

***

Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай із ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!

***

Травень цього року є багатим на свята місяцем. Майже щодня українці відзначатимуть день працівників тієї чи іншої професії. Приміром, на 12 травня припадає День матері та День медсестер, а 28 числа свій день відзначатимуть українські прикордонники. Ознайомитися з повним календарем свят травня 2024 року можна на Фактах ICTV.