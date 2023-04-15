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Великдень 2023: привітання у прозі українською

15 Квітня 2023, 09:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Великдень 2023: привітання у прозі українською
Джерело: Depositphotos

Вже 16 квітня настане Великдень – величезне свято для всіх християн. У важливу дату прийнято збиратися з близькими чи друзями серед друзів, відзначаючи Воскресіння Христа.

Втім, далеко не всім вдасться опинитися за пишним столом в оточенні важливих у житті людей. На допомогу приходять теплі слова з побажаннями, які можуть підняти настрій або зарядити енергією навіть на відстані.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у прозі українською мовою, які допоможуть простими словами привітати близьких та друзів, побажати здоров’я, щастя та всього найкращого.

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Вітаю з Великоднем! Бажаю щасливої долі та щирої радості. Нехай щебет птахів, весняні квіти, рідні посмішки подарують добру надію, нехай велике свято нагадає про світлі почуття та великі прагнення.

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Вітаю з великим святом Пасхи Христової! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, пасхальної радості, посмішок, добрих облич, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла й добра, благоденства й процвітання, віри й любові вам. Миру й щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскресе!

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Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати в хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров’я та доброго миру.

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Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай із ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!

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Квітень – це багатий на свята місяць. Крім Великодня, на нього припадає безліч важливих днів. Наприклад, на 17 квітня припадає День працівників пожежної охорони, а на 23 число – Всесвітній день книги та авторського права. Вже на кінець місяця буде Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.

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Великдень Привітання зі святами релігійне свято Свято
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