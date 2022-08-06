У серпні християни починають дотримуватися Успенського посту. Він входить до списку чотирьох найбільших у православ’ї.
Цей піст допомагає вірянам підготуватися до великого релігійного свята – Успіння Пресвятої Богородиці. Тому вимагає стримання від важкої їжі.
Коли Успенський піст 2022
Тривалість Успенського посту – два тижні. Щорічно він припадає на одні й ті самі дати. Початок – 14 серпня, кінець – 27 серпня.
28 серпня православні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.
Що не можна їсти в Успенський піст 2022
Успенський піст схожий на Великий, тому в цей період не можна їсти їжу тваринного походження та молочні продукти.
Що можна їсти в Успенський піст 2022 та календар харчування по днях
Основна їжа в Успенський піст – овочі, фрукти, ягоди, горіхи та гриби. 19 серпня, в день Преображення Господнього 2022дозволяється їсти рибу та пити вино.
- Понеділок, середа та п’ятниця – дозволяється вживати в їжу хліб, сіль, сирі овочі та фрукти, горіх, сухофрукти, мед, воду;
- Вівторок і четвер – можна додати до раціону гарячі страви, проте щоб вони були приготовлені без масла;
- Субота та неділя – дозволяється вживання гарячої їжі з олією. Можна випити вина.
Заборони на Успенський піст 2022
- Не можна пити алкоголь – крім вина у дозволені дні.
- Не варто відмовляти тим, хто потребує допомоги, особливо якщо вони її просять.
- Не можна влаштовувати галасливі гуляння, лінуватися та бути ледачим.
- Подорожі, поїздки та відрядження краще відкласти.