Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Успенський піст 2022: календар харчування по днях та заборони

6 Серпня 2022, 12:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Успенський піст 2022: календар харчування по днях та заборони
Джерело: Depositphotos

У серпні християни починають дотримуватися Успенського посту. Він входить до списку чотирьох найбільших у православ’ї.

Цей піст допомагає вірянам підготуватися до великого релігійного свята – Успіння Пресвятої Богородиці. Тому вимагає стримання від важкої їжі.

Коли Успенський піст 2022

Зараз дивляться

Тривалість Успенського посту – два тижні. Щорічно він припадає на одні й ті самі дати. Початок – 14 серпня, кінець – 27 серпня.

28 серпня православні віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

Що не можна їсти в Успенський піст 2022

Успенський піст схожий на Великий, тому в цей період не можна їсти їжу тваринного походження та молочні продукти.

Що можна їсти в Успенський піст 2022 та календар харчування по днях

Основна їжа в Успенський піст – овочі, фрукти, ягоди, горіхи та гриби. 19 серпня, в день Преображення Господнього 2022дозволяється їсти рибу та пити вино.

  • Понеділок, середа та п’ятниця – дозволяється вживати в їжу хліб, сіль, сирі овочі та фрукти, горіх, сухофрукти, мед, воду;
  • Вівторок і четвер – можна додати до раціону гарячі страви, проте щоб вони були приготовлені без масла;
  • Субота та неділя – дозволяється вживання гарячої їжі з олією. Можна випити вина.

Заборони на Успенський піст 2022

  • Не можна пити алкоголь – крім вина у дозволені дні.
  • Не варто відмовляти тим, хто потребує допомоги, особливо якщо вони її просять.
  • Не можна влаштовувати галасливі гуляння, лінуватися та бути ледачим.
  • Подорожі, поїздки та відрядження краще відкласти.
Читайте також:
Успенський піст 2022: календар харчування по днях та заборониТри Спаси та Преображення Господнє: які церковні свята відзначатимуть українці в серпні

Теги
Успенський піст
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь