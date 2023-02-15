Щорічно 15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. Назва свята означає зустріч. Вважається, що у цей день зустрічаються Старий та Новий заповіти.

У народі 15 лютого пов’язують із зустріччю зими та весни. У цей день люди йдуть до церкви, святять там свічки та воду.

Свічку, освячену 15 лютого, називають Стрітенською та з давніх часів вона має велику пошану у людей!

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Факти ICTV дізнавалися, що символізує Стрітенська свічка, коли та як її потрібно використовувати.

Коротка історія свята

На сороковий день після Різдва маленького Ісуса батьки принесли до храму. На зустріч Святій Родині вийшов старець Симеон, який чекав на Господа упродовж тривалого часу.

Старий глянув на малюка й сповістив, що принесений до храму Ісус служитиме спасінню людей.

Ця зустріч старця й малого Ісуса увійшла в історію християнства як Стрітення Господнє.

Що таке стрітенська свічка та що вона символізує

Ісус здавна уособлював для християн світло, яке освічувало духовну темноту та вказувало шлях до порятунку. А протягом багатьох століть, головним джерелом світла для людей були свічки.

Сьогодні свічки, що запалюють на Стрітенських Богослужіннях символізують світло вчення Ісуса Христа, яке просвітлює людські душі. Вони символізують теплоту молитов, сердечне покаяння за гріхи та старанність у служінні Богу.

Тому здавна вважалося, що Стрітенська свічка уособлює світло та благодать. Якби темно не було, варто лиш запалити свічку і світло пробʼє будь-яку темряву!

Люди вірять, що Стрітенська свічка має надзвичайну здатність допомагати у важкі життєві періоди. Також вірять, що свічка, освячена 15 лютого, здатна захистити оселю від грому та блискавки. Тому її часто називають громовиця або громнича.

Ба більше, молитва над запаленою Стрітенською свічкою, захищає дім від злих духів, тому нею освячують помешкання. Раніше Стрітенською свічкою обкурювали хворих та немічних, породіль під час важких пологів, дітей від переляку, корову з телятком від поганого ока.

Також свічку брали з собою на першу оранку й зажинки, вважалося, що вона принесе удачу!

Як правильно користуватися стрітенською свічкою

Насправді освячення свічок в церкві – це одна з найстаріших традицій свята Стрітення. Перед початком літургії відбувається особливий Чин благословення свіч, коли над свічками промовляють молитву, потім окроплюють їх святою водою та роздають вірянам.

Стрітенські свічки забирають додому, зберігають їх, а запалюють лише під час молитви.

Ба більше, запалюють Стрітенську свічку, тоді коли виникають труднощі. Також її використовують, аби заспокоїти дітей від переляку. Стрітенською свічкою традиційно обкурюють хату та господарські споруди, щоб уберегти себе й худобу від хвороб та нещасть.

Коли в людини виникають труднощі та неспокій на душі або починається сварка, треба запалити стрітенську свічку і помолитися — це приносить заспокоєння та допомагає вирішити особисті проблеми.

Освячені на Стрітення свічки зазвичай зберігають біля ікон протягом усього року. Важливо, що недогарки від цих свічок не можна викидати, їх потрібно відносити до церкви для перетоплювання.

Також недогарки заборонено передавати цілителя чи знахарям, адже цей вчинок розцінюється як святотатство.