Ежегодно 15 февраля христиане отмечают Сретение Господне. Название праздника означает встречу. Считается, что в этот день встречаются Ветхий и Новый заветы.

В народе 15 февраля связывают со встречей зимы и весны. В этот день люди идут в церковь, святят там свечи и воду.

Свеча, освященная 15 февраля, называется Сретенская свеча и с давних времен обладает большим почетом у людей!

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Факты ICTV узнавали, что символизирует Сретенская свеча, когда и как ее нужно использовать.

Краткая история праздника

На сороковой день после Рождества маленького Иисуса родители принесли в храм. Навстречу святой семье вышел старец Симеон, который ждал Господа на протяжении длительного времени.

Старик взглянул на малыша и возвестил, что принесенный в храм Иисус будет служить спасению людей.

Эта встреча старца и малого Иисуса вошла в историю христианства как Сретение Господне.

Что такое Сретенская свеча и что она символизирует

Иисус издавна олицетворял для христиан свет, который просвещал духовную темноту и указывал путь к спасению. На протяжении многих веков, главным источником света для людей были свечи.

Сегодня свечи, которые зажигают на Сретенских Богослужениях, символизируют свет учения Иисуса Христа, который просвещает человеческие души. Они символизируют теплоту молитв, сердечное покаяние за грехи и усердие в служении Богу.

Поэтому издавна считалось, что Сретенская свеча олицетворяет свет и благодать. Как бы темно не было, стоит лишь зажечь свечу и свет пробьет любую тьму!

Люди верят, что Сретенская свеча обладает необычайной способностью помогать в трудные жизненные периоды. Также верят, что свеча, освященная 15 февраля, способна защитить жилище от грома и молнии. Поэтому ее часто называют громовица или громнича.

Более того, молитва над зажженной Сретенской свечой защищает дом от злых духов, поэтому ею освящают помещение. Ранее сретенской свечой окуривали больных и немощных, рожениц во время тяжелых родов, детей от испуга, корову с теленком от дурного глаза.

Также свечу брали с собой на первую вспашку и зажинки, считалось, что она принесет удачу!

Как правильно пользоваться сретенской свечой

На самом деле освящение свечей в церкви — это одна из старейших традиций праздника Сретения. Перед началом литургии совершается особый Чин благословения свеч, когда над свечами произносят молитву, затем окропляют их святой водой и раздают верующим.

Сретенские свечи забирают домой, хранят их, а зажигают лишь во время молитвы.

Более того, зажигают сретенскую свечу, тогда когда возникают трудности. Также ее используют, чтобы успокоить детей от испуга. Сретенской свечой традиционно окуривают дом и хозяйственные постройки, чтобы уберечь себя и скот от болезней и несчастий.

Когда у человека возникают затруднения и беспокойство на душе или начинается ссора, надо зажечь сретенскую свечу и помолиться — это приносит успокоение и помогает решать личные проблемы.

Освященные на Сретение свечи обычно хранят возле икон в течение всего года. Важно, что огарки от этих свечей нельзя выбрасывать, их нужно относить к церкви для перетапливания.

Также огарки запрещено передавать целителю или знахарям, ведь этот поступок расценивается как святотатство.