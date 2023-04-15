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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

15 Квітня 2023, 15:28
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Сьогодні, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який очікували тисячі паломників з усього світу.

Онлайн-трансляція святкової церемонії велася у YouTube.

Диво сходження Благодатного вогню в цьому році відбулося в 14:50 за Києвом.

Паломники вмивалися Благодатним вогнем, освячуючи обличчя, одяг, і вітали один одного різними мовами “Христос Воскрес!” – “Воістину Воскрес!” Це момент загальної величезної радості, тому в Єрусалимі склалася традиція вітати один одного з Великоднем відразу після сходження вогню.

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Святкове благання про сходження Благодатного вогню очолював Патріарх Єрусалимський Феофіл III.

Через міркування безпеки у 2023 році у храмі на церемонії була присутня обмежена кількість паломників – трохи більше 2 тис. людей.

Фото: скрин з відео

Теги
Благодатний вогонь Великдень
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