У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Сьогодні, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, який очікували тисячі паломників з усього світу.

Онлайн-трансляція святкової церемонії велася у YouTube.

Диво сходження Благодатного вогню в цьому році відбулося в 14:50 за Києвом.

Паломники вмивалися Благодатним вогнем, освячуючи обличчя, одяг, і вітали один одного різними мовами “Христос Воскрес!” – “Воістину Воскрес!” Це момент загальної величезної радості, тому в Єрусалимі склалася традиція вітати один одного з Великоднем відразу після сходження вогню.

Святкове благання про сходження Благодатного вогню очолював Патріарх Єрусалимський Феофіл III.

Через міркування безпеки у 2023 році у храмі на церемонії була присутня обмежена кількість паломників – трохи більше 2 тис. людей.

Фото: скрин з відео