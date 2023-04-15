В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

Сегодня, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Онлайн-трансляция праздничной церемонии велась в YouTube.

Чудо восхождения Благодатного огня в этом году произошло в 14:50 по Киеву.

Паломники умывались Благодатным огнем, освящая лицо, одежду, и приветствовали друг друга на разных языках “Христос Воскрес!” — “Воистину Воскрес!” Это момент всеобщей огромной радости, поэтому в Иерусалиме сложилась традиция поздравлять друг друга с Пасхой сразу после восхождения огня.

Праздничное моление о восхождении Благодатного огня возглавлял Патриарх Иерусалимский Феофил III.

По соображениям безопасности в 2023 году в храме на церемонии присутствовало ограниченное количество паломников – чуть более 2 тыс. человек.

Фото: скрин с видео