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Ти – мій супергерой! Листівки з Днем батька

19 Червня 2022, 05:42
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
День батька в Україні 2022: привітання у листівках

День батька в Україні у 2022 році святкують 19 червня. Традиційно його відзначають у третю неділю червня.

Це свято для України молоде, проте День батька – ще одна можливість сказати татові кілька теплих слів і подякувати за любов.

Якщо ваш тато зараз далеко, відправте йому вісточку в месенджер – найкращі листівки з Днем батька ми зібрали в матеріалі.

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День батька - привітання у листівках

День батька - привітання у листівках

День батька - привітання у листівках

День батька - привітання у листівках

День батька - привітання у листівках

День батька в Україні на державному рівні започаткували в 2019 році з метою зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства.

Крім того, в Україні є ще неофіційне свято татусів – Всенародний день батька, який припадає на третю неділю вересня. 

Загалом День батька святкують по всьому світу – у США, Великій Британії, Канаді, Японії, Франції, Ірландії.

Італія, Швейцарія, Іспанія та Португалія шанують татусів 19 березня. Польща та Нікарагуа – 23 червня, а Люксембург – 7 жовтня.

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День батька Привітання
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