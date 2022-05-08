Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День матері. Це чудовий привід для того, щоб обійняти найдорожчу людину у своєму житті, а також подякувати їй за любов та турботу.

Сьогодні варто потішити своїх мам квітами, солодким презентом чи листівкою. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем матері у листівках.

Зазначимо, що вперше офіційно святкувати День матері почали у США (штат Вірджинія). З такою ініціативою у 1908 році виступила Анна Джервіс з Філадельфії.

Дівчина передчасно втратила мати, тому у неї виникла ідея один день у році присвятити вшануванню матерів.

З таким проханням вона писала листи до державних установ та видатних осіб. У 1910 році Анні Джервіс таки вдалося досягти свої цілі, тоді штат Вірджинія першим визнав День матері як офіційне свято.

В Україні День матері офіційно відзначають у другу неділю травня. Таке рішення було ухвалено згідно з Указом Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.

Раніше ми писали про оригінальні ідеї подарунків на День матері з урахуванням війни.