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Тетянин день 2022: прикмети та забобони свята

24 Січня 2022, 10:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
природа
Джерело: Pexels

Щороку 25 січня відзначають Тетянин день. Народні прикмети та забобони в цю дату правдиві, особливо для тих, хто народився в неї.

Існує повір’я, що народжена 25 січня дівчинка обов’язково стане прекрасною господинею та хорошою матір’ю.

У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.

Також у Тетянин день існує безліч прикмет про погоду і врожай.

Прикмети погоди в Тетянин день

  • Якщо сонячно і тепло, то весна й літо будуть спекотними.
  • Сніг – до дощового літа.
  • Морозна та ясна погода – до хорошого врожаю.
  • Літо буде неврожайним, якщо на Тетяну заметіль зав’южить і потеплішає.
  • Сонячна погода в День Тетяни – птахи рано прилетять.
  • Сонячний схід у Тетянин день уособлював ранню весну, швидкий приліт птахів і ранній нерест риби.

Забобони в Тетянин день

  • Якщо не прибратися в будинку, можна накликати на себе біду.
  • Щоб не “прогадати” своє щастя, 25 січня не варто здійснювати жодних магічних ритуалів.
  • Цього дня не можна сваритися з рідними, близькими, чоловіком чи дружиною, відмовляти в допомозі та милостині, а також залишати бруд у будинку.
  • Урожай буде багатим, якщо помолитися перед святим лицем, тримаючи в руках мішечок із зерном.
  • Допоможи близьким і безпритульним тваринам, так можна залучити гроші.
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Також 25 січня всі Тетяни відзначають день ангела. Іменини, як і свято, святкуються на честь Татіани Римської. Свята віддала своє життя за віру.

Детальну історію свята Тетянин день – читайте на Фактах ICTV.

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