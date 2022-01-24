Щороку 25 січня відзначають Тетянин день. Народні прикмети та забобони в цю дату правдиві, особливо для тих, хто народився в неї.
Існує повір’я, що народжена 25 січня дівчинка обов’язково стане прекрасною господинею та хорошою матір’ю.
У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.
Також у Тетянин день існує безліч прикмет про погоду і врожай.
Прикмети погоди в Тетянин день
- Якщо сонячно і тепло, то весна й літо будуть спекотними.
- Сніг – до дощового літа.
- Морозна та ясна погода – до хорошого врожаю.
- Літо буде неврожайним, якщо на Тетяну заметіль зав’южить і потеплішає.
- Сонячна погода в День Тетяни – птахи рано прилетять.
- Сонячний схід у Тетянин день уособлював ранню весну, швидкий приліт птахів і ранній нерест риби.
Забобони в Тетянин день
- Якщо не прибратися в будинку, можна накликати на себе біду.
- Щоб не “прогадати” своє щастя, 25 січня не варто здійснювати жодних магічних ритуалів.
- Цього дня не можна сваритися з рідними, близькими, чоловіком чи дружиною, відмовляти в допомозі та милостині, а також залишати бруд у будинку.
- Урожай буде багатим, якщо помолитися перед святим лицем, тримаючи в руках мішечок із зерном.
- Допоможи близьким і безпритульним тваринам, так можна залучити гроші.
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Також 25 січня всі Тетяни відзначають день ангела. Іменини, як і свято, святкуються на честь Татіани Римської. Свята віддала своє життя за віру.
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