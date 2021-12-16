Головне свято 17 грудня у християн східного обряду – це день Святої Варвари.

З давніх часів Свята Варвара вважалася покровителькою жіночого щастя. Ікони Варвари в образі кароокої українки можна було зустріти у сільських хатах.

Також було популярним і ворожіння на Варвари: дівчатам треба було заготовлювати вишневі гілочки та ставити їх у воду. На дівчину чекало весілля, якщо гілочка зацвітала на Різдво.

Кожної третьої п’ятниці грудня відзначається неофіційне свято, що називається як День невдахи або День аутсайдера.

Іменини 17 грудня

День ангела 17 грудня святкують Варвара, Яна, Уляна, Іван, Генадій.

День Святої Варвари: прикмети

Сильний вітер 17 грудня означав сильне похолодання найближчими днями.

Якщо на Варвари червоний захід сонця – скоро вдарять морози.

Хмарна погода увесь день – зима буде сніжною.

Якщо на Варвари дуже чутно горобців на вулиці – на теплу зиму.

Що не можна робити у день Святої Варвари