Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Свята в Україні

День Василия 2022: история, традиции, приметы

12 января 2022, 08:32
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День Василия 2022: история, традиции, приметы

14 января, помимо Старого Нового года, отмечают праздник Василия. Святителя Василия Великого считают покровителем земледелия. Именно с ним связан обычай засевания жилищ пшеницей с соответствующими поговорками.

Он также был философом и богословом — написал много трудов. К нему обращаются с молитвами те, чья деятельность связана с просвещением.

Родился святой примерно в 330 году в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в христианской семье. С самого детства соблюдал церковные каноны. Основал два монастыря – женский и мужской, а также содержал богадельни и дома для паломников.

Верующие молятся святому Василию также о здоровье и просят помощи в приобретении жилья.

Традиции праздника

По традиции утром, 14 января, хозяйки готовят щедрую кутью. Съедать ее принято до последней крошки.

А дети на Василия просыпаются очень рано и после церковной службы идут засевать, набрав в карманы зерна (рожь, пшеницу, овес).

Посевальников считают самыми желанными гостями в этот день и приглашают к столу.

Первым в новом году в дом должен зайти мужчина.

Считается, что девушки счастья не приносят, поэтому им засевать запрещено. Более того, праздник Василия – единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить по гостям.

Зерном, которое посевальщики разбрасывали по дому, хозяйки кормили кур – чтобы лучше неслись, давали скоту – чтобы был здоровым. А часть хранили до весны, смешивали с другим зерном и начинали первый посев.

Но сметать его можно только после Крещения, 19 января.

Народные приметы на праздник Василия

  • Ночь на Василия тихая и ясная – год будет счастливым.
  • Солнце с самого утра также предвещает счастливый и урожайный год, особенно богатый урожай фруктов.
  • Если иней на деревьях – к урожаю хлеба.
  • Снег идет 14 января – год будет удачным для всего.
Читайте также:
гадание, ворожінняМожно предсказать судьбу: 5 способов гадания на Старый Новый год

Теги
прикмети , Праздник , Старый Новый год
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка