14 января, помимо Старого Нового года, отмечают праздник Василия. Святителя Василия Великого считают покровителем земледелия. Именно с ним связан обычай засевания жилищ пшеницей с соответствующими поговорками.

Он также был философом и богословом — написал много трудов. К нему обращаются с молитвами те, чья деятельность связана с просвещением.

Родился святой примерно в 330 году в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия) в христианской семье. С самого детства соблюдал церковные каноны. Основал два монастыря – женский и мужской, а также содержал богадельни и дома для паломников.

Верующие молятся святому Василию также о здоровье и просят помощи в приобретении жилья.

Традиции праздника

По традиции утром, 14 января, хозяйки готовят щедрую кутью. Съедать ее принято до последней крошки.

А дети на Василия просыпаются очень рано и после церковной службы идут засевать, набрав в карманы зерна (рожь, пшеницу, овес).

Посевальников считают самыми желанными гостями в этот день и приглашают к столу.

Первым в новом году в дом должен зайти мужчина.

Считается, что девушки счастья не приносят, поэтому им засевать запрещено. Более того, праздник Василия – единственный день в году, когда женщинам нельзя ходить по гостям.

Зерном, которое посевальщики разбрасывали по дому, хозяйки кормили кур – чтобы лучше неслись, давали скоту – чтобы был здоровым. А часть хранили до весны, смешивали с другим зерном и начинали первый посев.

Но сметать его можно только после Крещения, 19 января.

Народные приметы на праздник Василия