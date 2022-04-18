Страсна п’ятниця у 2021 році припадає на 22 квітня. Це день віряни мають проводити у молитвах.

Усі загальні приготування до Великодня мають закінчитися у Чистий четвер – прибирання оселі, придбання продуктів.

Але випікати паски цього дня можна і навіть необхідно.

Вважається, що паска, спечена у Страстну п’ятницю, має цілющі властивості. Крім того, вона довго не черствіє, не пліснявіє і може допомогти побороти різні хвороби.

Господиням радять перед випіканням паски у Страсну п’ятницю читати молитву Отче Наш.

Заборони на Страстну п’ятницю

Хоча випікати паски дозволено, у цей день існує низка заборон.

Наприклад, не можна висаджувати рослини.

Детальніше про те, що не можна робити у Страстну п’ятницю, читайте на Фактах ICTV.