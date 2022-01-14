Старий Новий рік 2022 – чудове свято, яке припадає в ніч з 13 по 14 січня. Про важливу подію пам’ятають не лише в нашій країні. У ці дні варто зустрітися із сім’єю та відпочити за святковим столом.

Багато українців відзначають цей день так само пишно, як і Новий рік 1 січня. Саме час привітати своїх друзів та близьких, побажати їм всього найкращого цього року – теплі слова здатні зігріти навіть на відстані.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у СМС, які порадують усіх гучними та щирими побажаннями.

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У цей Старий Новий рік

Диво нехай станеться.

Нехай здійсниться несподівано

Все, що забажається.

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Будьте удвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

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Вас зі Старим Новим роком

Хочу нині привітати,

Мира, злагоди в родині

Буду від душі бажати.

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Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

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Хай прибуток та достаток,

Не минають вашу хату!

Радості на кожнім кроці,

У новому вам році!

Старий Новий рік – час обрядів та традицій, які беруть свій початок понад 100 років тому. Багато дівчат досі ворожать у цей період, щоб дізнатися більше про свою долю, майбутнього чоловіка або навіть дітей. Про те, як правильно ворожити на Старий Новий рік 2022 – читайте на Фактах ICTV.