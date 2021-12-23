До новогодних праздников остались считанные дни. И, несмотря на пандемию и коронавирусные ограничения, люди активно готовятся к встрече с 2022 годом.

Но больше всего работы за полярным кругом — в Лапландии Санта-Клаус собирается в кругосветное путешествие, чтобы всем развезти подарки. Что в этом году больше всего просили дети — читайте далее в материале.

— Рождественские приготовления в самом разгаре. Времени осталось очень мало. Эльфы работают в бешеном темпе, они очень сообразительны и трудолюбивы. Олень Рудольф пока в отпуске, ведь его отпуск очень короткий — всего 360 дней в году, но он точно готов к Рождеству, — поделился Санта-Клаус.

По словам эльфов, чаще всего в письмах дети просят лего, пазлы и книги, много сладостей, а также чтобы закончилась пандемия. Хотя Санта и живет за полярным кругом — за мировыми новостями следит.

— Я знаю, что многие люди жили в условиях локдауна. Но я хочу, чтобы для близких изоляция не была вынужденным шагом. Чтобы семьи наслаждались совместно проведенным временем, – добавил Санта.

Ежегодно поселок Санта-Клауса посещают около полумиллиона человек. Из-за коронавируса в прошлом году многие туристы не смогли сюда добраться, но сейчас люди едут, чтобы насладиться рождественской сказкой.

— Я в восторге от того, что наконец-то приехал сюда, в Лапландию. Мне 48, и я здесь впервые. Я уже не дождусь встречи с Сантой и очень рад, что приехал сюда с детьми, – рассказал турист из Мадрида Мануэль Перез.

Особенная рождественская атмосфера царит и на ярмарках по всей Европе. В Будапеште она была открыта впервые за время пандемии. И, кстати, эту ярмарку признали лучшей в Европе в этом году. За это голосовали сотни тысяч туристов из разных стран. Оценивали отделки, ларьки с едой и развлечения.

— Наконец-то сюда вернулись туристы, приходят, конечно, и местные. На ярмарке опять то же настроение, что и раньше. Мы очень рады вернуться сюда, и очень рады, что можем здесь работать, – призналась продавщица Криштина Рач.

В Лондонском зоопарке решили, что животные также ждут рождественские подарки. Гориллы получили вкусности, в частности морковь. Своих презентов дождались и львы. Но, похоже, им больше всего понравились подарочные коробки.