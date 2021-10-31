Сьогодні, 31 жовтня, у всьому світі відзначають Геловін. У цей день заведено організовувати тематичні вечірки, одягати моторошні костюми та створювати світильники Джека, які відлякують злих духів.

З містичним святом варто привітати всіх друзів та родичів. Спеціально для цього Факти ICTV підготували короткі привітання з Геловіном.

***

Хай ліхтарик променистий

Розжене в житті все зло.

Дай вам Бог думок лиш чистих,

Щоб завжди у всім везло!

З Геловіном!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

Смійся гарно й веселися,

Тільки з ніг ти не валися!

У цю ніч пісні співай:

Хоч – кричи, хоч – завивай!

***

В дивне свято Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

***

Осінь! Свято! Урожай!

Гарбуз з поля забирай,

Вирізай рот поскоріше,

Оченята пострашніше.

Всередині ліхтар палає!

І гостей своїх лякає!

***

Геловін виник ще у XVI столітті, оскільки його прообраз – язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю, потойбічним і надприродним.

Особливо пишно Геловін святкують за кордоном, зокрема у Великобританії, США, Канаді та Ірландії.

Вважалося, що в цей день потрібно задобрити духів і налагодити з ними контакт. Для цього діти традиційно вбираються у моторошні костюми містичних істот, а потім обходять родичів і знайомих, викрикуючи при цьому фразу: Солодощі або смерть?

Також одним із символів свято є гарбуз. Цей плід символізує кінець збору врожаю, а вирізана страшна маска з гарбуза – злого духа. Вважається, що свічка, яка горить всередині відлякує нечисту силу.

Раніше ми писали про 5 цікавих ідей для декору гарбуза на Геловін.