Сьогодні, 31 жовтня, у всьому світі відзначають Геловін. У цей день заведено організовувати тематичні вечірки, одягати моторошні костюми та створювати світильники Джека, які відлякують злих духів.
З містичним святом варто привітати всіх друзів та родичів. Спеціально для цього Факти ICTV підготували короткі привітання з Геловіном.
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Хай ліхтарик променистий
Розжене в житті все зло.
Дай вам Бог думок лиш чистих,
Щоб завжди у всім везло!
З Геловіном!
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Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
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Смійся гарно й веселися,
Тільки з ніг ти не валися!
У цю ніч пісні співай:
Хоч – кричи, хоч – завивай!
***
В дивне свято Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
***
Осінь! Свято! Урожай!
Гарбуз з поля забирай,
Вирізай рот поскоріше,
Оченята пострашніше.
Всередині ліхтар палає!
І гостей своїх лякає!
***
Геловін виник ще у XVI столітті, оскільки його прообраз – язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі смертю, потойбічним і надприродним.
Особливо пишно Геловін святкують за кордоном, зокрема у Великобританії, США, Канаді та Ірландії.
Вважалося, що в цей день потрібно задобрити духів і налагодити з ними контакт. Для цього діти традиційно вбираються у моторошні костюми містичних істот, а потім обходять родичів і знайомих, викрикуючи при цьому фразу: Солодощі або смерть?
Також одним із символів свято є гарбуз. Цей плід символізує кінець збору врожаю, а вирізана страшна маска з гарбуза – злого духа. Вважається, що свічка, яка горить всередині відлякує нечисту силу.
Раніше ми писали про 5 цікавих ідей для декору гарбуза на Геловін.