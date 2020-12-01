Перший день зими у 2020 році припадає на вівторок.
Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте казкову атмосферу Нового року та Різдва, поділіться цим настроєм з друзями та порадуйте їх СМС-привітаннями з першим днем зими.
Найкращі СМС-привітання з першим днем зими 2020
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З блакитного неба сніговий пух злітає,
У барвистій кареті до нас зима поспішає.
З чистим першим снігом вас я вітаю,
Від усієї душі щастя вам бажаю!
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Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п’янку.
І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!
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Вже посміхається стихесенька зима,
Бо в Новий Рік спровадить лиш вона!
Тож всі у казку цю поринути спішім,
Хай йде з зимою – мир і щастя в дім!
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Вже листячка зеленого немає,
Немає, навіть, жовтого довкола.
Вже сніжок землю покриває…
Вітаю всіх! Зима приходить до нас поволі.
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Вітаю щиро з приходом зими!
Тепер візерунки чекайте у вікні.
Бажаю також, щоб сніжинки маленькі
Падали на ніс і щічки кругленькі.
Хай пощіпує трохи вас морозець,
Але не чіпає гарячих сердець.
Хай холод, хуртовина буде на дворі,
А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.
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Стукає в двері зима білосніжна,
Вже на порозі стоїть – відчиняй!
Пощупує щічки і носик так ніжно,
Бо тільки початок зими – зачекай!
Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво
Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.
Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.
Новий рік буде у четвер 31 грудня. Вихідний за рішенням Кабміну призначено на 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.