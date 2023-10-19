У четвер, 19 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок, Всесвітній день дитячої кістки і суглобів, а також Міжнародний день джину з тоніком.

Детальніше про свята 19 жовтня, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке церковне свято 19 жовтня

Сьогодні віряни вшановують пам’ять святого пророка Йоїла, священномученика Уара та преподобного Івана Рильського.

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Пророк Йоіл народився й жив у V ст. до н. е. в Юдеї, він закликав співгромадян до щирої віри в Бога та відмови від показного служіння Господу. Став першим біблійним пророком, що залишив після себе запис своїх проповідей (книга Йоіла).

Мученик Уар був начальником римського загону в Єгипті на початку IV століття, належав до числа таємних християн. Відкрито сповідавши свою віру, Уар зазнав мучеництва і помер від катувань близько 307 року.

Преподобний Іван Рильський жив на території сучасних Болгарії і Македонії. Близько 900 року пішов у Рильські гори й оселився там у відлюдному місці.

Незадовго до смерті (18 серпня 946 р.) Іван Рильський написав свій Заповіт – літературний твір та моральне послання своїм наступникам і болгарському народу.

Хто святкує День ангела 19 жовтня

Згідно з новим календарем, сьогодні день ангела святкують Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян.

Що не можна робити 19 жовтня

Сьогодні заборонено викидати хліб і хлібні крихти. Краще віддайте його птахам або покришіть в їжу домашній худобі, щоб у домі був достаток та злагода.

Не рекомендується купувати речі, в яких немає необхідності, оскільки можете пожаліти про витрачені кошти. Також 19 жовтня не можна переїдати, лінуватися, лихословити та обманювати рідних.

Що можна робити сьогодні

У четвер, 19 жовтня, можна займатися домашніми справами, прибиранням. Згідно з місячним календарем, сьогоднішній день вважається вдалим для поїздок, зміни роботи та нових починань.

Народні прикмети на 19 жовтня