В четверг, 19 октября, в мире отмечают Международный день кредитных союзов, Всемирный день детской кости и суставов, а также Международный день джина с тоником.

Подробнее о праздниках 19 октября, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой церковный праздник 19 октября

Сегодня верующие чтят память святого пророка Иоиля, священномученика Уара и преподобного Иоанна Рыльского.

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Пророк Иоил родился и жил в V в. до н. э. в Иудее, он призывал сограждан к искренней вере в Бога и отказу от показного служения Господу. Стал первым библейским пророком, оставившим после себя запись своих проповедей (книга Иоиля).

Мученик Уар был начальником римского отряда в Египте в начале IV века, принадлежал к числу тайных христиан. Открыто исповедав свою веру, Уар претерпел мученичество и умер от пыток около 307 года.

Преподобный Иоанн Рыльский жил на территории современных Болгарии и Македонии. Около 900 года ушел в Рыльские горы и поселился там в уединенном месте.

Незадолго до смерти (18 августа 946 г.) Иоанн Рыльский написал свое Завещание — литературное произведение и моральное послание своим преемникам и болгарскому народу.

Кто празднует День ангела 19 октября

Согласно новому календарю, сегодня день ангела празднуют Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян.

Что нельзя делать 19 октября

Сегодня запрещено выбрасывать хлеб и хлебные крошки. Лучше отдайте его птицам или покрошите в пищу домашнему скоту, чтобы в доме был достаток и согласие.

Не рекомендуется покупать вещи, в которых нет необходимости, поскольку можете пожалеть о потраченных средствах. Также 19 октября нельзя переедать, лениться, сквернословить и обманывать родных.

Что можно делать сегодня

В четверг, 19 октября, можно заниматься домашними делами, уборкой. Согласно лунному календарю, сегодняшний день считается удачным для поездок, смены работы и новых начинаний.

Народные приметы на 19 октября