Новорічна ніч завжди наповнена святковою атмосферою, трепетним передчуттям чогось нового та величного. Щоб увесь наступний рік удача та добробут не покидали вас, святкування Нового року варто продумати до найменших дрібниць.

Найбільше усіх цікавить, що вдягати у новорічну ніч, які кольори та аксесуари використовувати, а від чого слід утриматись.

Факти ICTV дізнавались, у чому потрібно зустрічати 2023 рік та які кольори принесуть удачу.

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Що вдягнути у новорічну ніч 2023

Символом у 2023 році стане Чорний Водяний Кролик. Це ласкава, ніжна та спокійна тваринка, тому, найімовірніше, 2023 рік буде доволі спокійним і гармонійним.

Астрологи радять вшанувати прихід Кролика до влади та зустрічати Новий рік 2023 у стриманих вбраннях холодних відтінків.

Святкувати Новий рік варто в однотонних нарядах спокійних відтінків. Також спиратися слід на кольори, які приносять удачу в 2023 році – рожевий, блакитний, червоний, синій, чорний та їх відтінки.

Червоний колір символізує енергію життя, зростання та розвиток, блакитний – є символом стихії води і підсилює інтелектуальну активність, уяву та кмітливість. Зелений колір може активувати життєву енергію і залучити фінансові потоки, а рожевий – стане магнітом для кохання.

Не варто забувати і про чорний колір, адже він буде головним у 2023 році. Також можна обрати синій наряд, який символізуватиме водну стихію. Кролику сподобаються кольори, які символізуватимуть його цьогорічну стихію.

Ви можете вдягнути чорну сукню чи синій штанний костюм, або ж обрати чорну спідницю та білий теплий светр.

Крім того, в одязі можна використовувати блискітки, паєтки, тканини з люрексом тощо. Образ у світлих тонах вдало доповнять яскраві або контрастні аксесуари.

Наряд для зустрічі Нового року 2023 повинен бути не химерним, а затишним і спокійним. Головне, щоб вам було комфортно!

Якщо хочете притягнути удачу та успіх, обирайте помаранчеві відтінки, а для тих, хто хоче залучити благополуччя у новому році, потрібно вдягнути зелений колір.

Будь-який образ можна доповнити аксесуарами, проте без шипів, заклепок чи неякісних матеріалів. Також не варто робити занадто яскравий макіяж. Зачіску робіть теж стриману. Це можуть бути локони, красивий хвіст, гулька чи колосок.

Ваш новорічний образ має бути елегантним, стриманим та сучасним. Тому можна додати до образу вироби зі шкіри, наприклад, корсет чи штани.

Що вдягати на Новий рік 2023 – особиста справа кожного! Прийдешній рік не має конкретних обмежень за кольорами та фасонами, тому вашій фантазії буде де розгулятися! Лише памʼятайте, що кролик – тваринка дуже ласкава та стримана, тому вдягатися та поводитись потрібно відповідно.