Новогодняя ночь всегда наполнена праздничной атмосферой, трепетным предвкушением чего-то нового и величественного. Чтобы весь следующий год удача и благополучие не покидали вас, празднование Нового года стоит продумать до мелочей.

Больше всего всех интересует, что надевать в новогоднюю ночь, какие цвета и аксессуары использовать, а от чего следует воздержаться.

Факты ICTV узнавали, в чем нужно встречать 2023 год и какие цвета принесут удачу.

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Что надеть в новогоднюю ночь 2023

Символом в 2023 году станет Черный Водяной Кролик. Это ласковое, нежное и спокойное животное, поэтому, вероятнее всего, 2023 год будет довольно спокойным и гармоничным.

Астрологи советуют почтить приход Кролика к власти и встречать Новый год 2023 в сдержанных нарядах холодных оттенков.

Праздновать Новый год стоит в однотонных нарядах спокойных оттенков. Также следует опираться на цвета, которые приносят удачу в 2023 году – розовый, голубой, красный, синий, черный и их оттенки.

Красный цвет символизирует энергию жизни, рост и развитие, голубой – является символом стихии воды и усиливает интеллектуальную активность, воображение и смекалку. Зеленый цвет может активировать жизненную энергию и привлечь финансовые потоки, а розовый – станет магнитом для любви.

Не стоит забывать и о черном цвете, ведь он будет главным в 2023 году. Также можно выбрать синий наряд, который будет символизировать водную стихию. Кролику понравятся цвета, которые будут символизировать его нынешнюю стихию.

Вы можете надеть черное платье или синий брючный костюм, или выбрать черную юбку и белый теплый свитер.

Кроме того, в одежде можно использовать блестки, пайетки, ткани с люрексом и тому подобное. Образ в светлых тонах удачно дополнят яркие или контрастные аксессуары.

Наряд для встречи Нового года 2023 должен быть не вычурным, а уютным и спокойным. Главное, чтобы вам было комфортно!

Если хотите притянуть удачу и успех, выбирайте оранжевые оттенки, а для тех, кто хочет привлечь благополучие в новом году, нужно надеть зеленый цвет.

Любой образ можно дополнить аксессуарами, но без шипов, заклепок или некачественных материалов. Также не стоит делать слишком яркий макияж. Прическу делайте тоже сдержанную. Это могут быть локоны, красивый хвост, гулька или колосок.

Ваш новогодний образ должен быть элегантным, сдержанным и современным. Поэтому можно добавить к образу изделия из кожи, например, корсет или брюки.

Что надевать на Новый год 2023 — личное дело каждого! Грядущий год не имеет конкретных ограничений по цветам и фасонам, поэтому вашей фантазии будет где разгуляться! Только помните, что кролик — животное очень ласковое и сдержанное, поэтому одеваться и вести себя нужно соответственно.