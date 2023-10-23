До Нового року лишається все менше часу. Тому треба подумати над подарунками, що зможуть підтримати та порадувати наших близьких у непростих реаліях. Зокрема варто поміркувати над тим, що подарувати військовим на Новий рік. Врахуйте, що свято припадає на доволі холодну пору року, тож питання тепла та здоровʼя будуть дуже на часі.

Також це якраз той випадок, коли не зайвим буде дізнатися, що саме потрібно захиснику чи захисниці. Так подарунок буде справді практичним. Сюрпризи – це, звісно, добре, але й листи Санті ніхто не скасовував. Тому кожен із нас може стати чарівником і приготувати той презент, який потрібен. У цьому матеріалі Факти ICTV зібрали кілька ідей, що зможуть стати в пригоді.

Спальник

Практичний і, що важливо, теплий подарунок, який можна вручити навіть раніше від новорічної ночі. Ринок пропонує безліч варіантів спальників, звертайте увагу на те, який температурний мінус витримує модель. Дехто з виробників пропонує бонус у вигляді чохла на спальник, щоби практичний аксесуар краще зберігався та довше прослужив. Тому у пошуках подарунка для військових на Новий рік зверніть увагу на цей варіант.

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Тактичний каремат

Такий подарунок зможе забезпечити базовий рівень комфорту. Військовий каремат є незамінною річчю у польових умовах, оскільки захищає від сирості та холоду. Він дозволить комфортніше сидіти чи спати, а ще – створити ефект теплоізоляції між тілом і будь-якою холодною поверхнею. Не зайвим буде доповнити каремат теплим флісовим пледом, яким можна накритися під час сну, відпочинку або просто додатково зігрітися.

Термобілизна

Чудовий і практичний варіант для збереження тепла. На ринку представлено чимало варіантів, що допоможуть нашим оборонцям додатково утеплитися. Комплект може складатися з футболки із довгим рукавом і штанів. Одяг має прилягати до тіла, бути легким та швидко виводити вологу. До цього подарунка військовому на Новий рік можна додати фліску, рукавиці та шкарпетки.

Тактичний дощовик

Українська зима останнім часом все більше скидається на осінь, а сніг – на дощ. Тож не зайвим буде захист у вигляді дощовика, розробленого спеціально для військових. Головні вимоги до такого елементу гардеробу – якість, правильний колір, як і для будь-якого військового одягу чи аксесуару, та компактність.

Термокружка або термос

Такий подарунок допоможе протягом певного часу зберігати стабільну температуру їжі чи напоїв. Зважайте, що термоси тримають тепло довше за термокружки. На ринку військових товарів є з чого вибрати, та зауважте, що обраний вами подарунок має бути з легкого і тривкого матеріалу, легко відкриватися, бути зручним у використанні та, звісно, не пропускати рідину.

Набір хімічних грілок

Тут варто підготувати цілий комплект грілок, бо ця незамінна річ у боротьбі з переохолодженням водночас швидко розходиться. Грілка має бути компактна, якісна, проста у використанні та витривала. Обираючи серед наявних на ринку моделей, звертайте увагу на ту, що найдовше віддаватиме тепло, а також буде безпечною для тіла. Грілку має бути зручно кріпити до одягу чи взуття. Також покладіть до комплекту набір ліків першої необдіності, адже холоди несуть із собою віруси, які нашим захисникам та захисницям ні до чого.

Кава, чай, смаколики

Памʼятаєте, після зустрічі з дементорами Гаррі Поттер їв шоколад, щоб відновити душевний стан. Нашим воїнам світла, що бʼються з темрявою, також варто підкріпити власні сили. Спакуйте гарненький подарунок, наповнивши його кавою, чаєм, різноманітними смаколиками та своєю підтримкою. Адже емоції завжди важливі. До речі, такий пакуночок добре доповнить будь-який із практичних подарунків. Тільки кладіть всього побільше, щоби вистачило на всіх побратимів і посестер.

Новий рік – час для див і здійснення бажань. Ми маємо одну заповітну мрію на всіх, і опівночі 31 грудня всі українці неодмінно його загадають і на фронті, й у тилу. Якщо кожен із нас докладе зусиль, ця мрія неодмінно збудеться.