До Нового года остается все меньше времени. Поэтому надо подумать над подарками, которые смогут поддержать и порадовать наших близких в непростых реалиях. В частности стоит подумать над тем, что подарить военным на Новый год. Учтите, что праздник выпадает на довольно холодное время года, поэтому вопрос тепла и здоровья будет очень актуальным.

Также это как раз тот случай, когда не лишним будет узнать, что именно нужно защитнику или защитнице. Так подарок получится действительно практичным. Сюрпризы — это, конечно, хорошо, но и письма Санте никто не отменял. Поэтому каждый из нас может стать волшебником и приготовить тот презент, который нужен. В этом материале Факты ICTV собрали несколько идей, которые смогут пригодиться.

Спальник

Практичный и, что важно, теплый подарок, который можно вручить даже раньше новогодней ночи. Рынок предлагает множество вариантов спальников, обращайте внимание на то, какой температурный минус выдерживает модель. Некоторые из производителей предлагает бонус в виде чехла на спальник, чтобы практичный аксессуар лучше сохранялся и дольше прослужил. Поэтому в поисках подарка для военных на Новый год обратите внимание на этот вариант.

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Тактический каремат

Такой подарок сможет обеспечить базовый уровень комфорта. Военный каремат является незаменимой вещью в полевых условиях, поскольку защищает от сырости и холода. Он позволит более комфортно сидеть или спать, а еще – создать эффект теплоизоляции между телом и любой холодной поверхностью. Не лишним будет дополнить каремат теплым флисовым пледом, которым можно накрыться во время сна, отдыха или просто дополнительно согреться.

Термобелье

Замечательный и практичный вариант для сохранения тепла. На рынке представлено немало вариантов, которые помогут нашим защитникам дополнительно утеплиться. Комплект может состоять из футболки с длинным рукавом и штанов. Одежда должна прилегать к телу, быть легкой и быстро выводить влагу. К этому подарку военному на Новый год можно добавить флиску, перчатки и носки.

Тактический дождевик

Украинская зима в последнее время все больше похожа на осень, а снег на дождь. Поэтому, не лишним будет защита в виде дождевика, разработанного специально для военных. Главные требования к такому элементу гардероба — качество, правильный цвет, как и для любой военной одежды или аксессуара, и компактность.

Термокружка или термос

Такой подарок поможет в течение определенного времени сохранять стабильную температуру пищи или напитков. Учтите, что термосы держат тепло дольше термокружки. На рынке военных товаров есть из чего выбрать и заметьте, что выбранный вами подарок должен быть из легкого и прочного материала, легко открываться, быть удобным в использовании и, конечно, не пропускать жидкость.

Набор химических грелок

Здесь стоит подготовить целый комплект грелок, потому что эта незаменимая вещь в борьбе с переохлаждением вместе с тем быстро расходуется. Грелка должна быть компактная, качественная, простая в использовании и выносливая. Выбирая среди представленных на рынке моделей, обращайте внимание на ту, что дольше отдавать тепло, а также будет безопасной для тела. Грелку должно быть удобно крепить к одежде или обуви. Также положите в комплект набор лекарств первой необходимости, ведь холода несут с собой вирусы, которые нашим защитникам и защитницам ни к чему.

Кофе, чай, вкусности

Помните, после встречи с дементорами Гарри Поттер ел шоколад, чтобы восстановить душевное состояние. Нашим воинам света, сражающимся с тьмой, также не лишним будет подкрепить силы. Упакуйте красивый подарок, наполнив его кофе, чаем, разнообразными вкусностями и своей поддержкой. Ведь эмоции всегда важны. Кстати, такой пакетик хорошо дополнит любой из практичных подарков. Только кладите всего побольше, чтобы хватило на всех побратимов и сестер.

Новый год — время для чудес и загадывания желаний. У нас есть одна заветная мечта на всех, и в полночь 31 декабря все украинцы непременно ее загадают и на фронте, и в тылу. Если каждый из нас приложит усилия, эта мечта непременно сбудется.