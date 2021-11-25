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Що подарувати хлопцеві на Новий рік 2022 – найкращі ідеї

25 Листопада 2021, 15:27
Юля Захарченко редакторка стрічки
Що подарувати хлопцеві на Новий рік 2022 – найкращі ідеї

Новий рік 2022 – період для чудес та позитивних спогадів. Це також час для того, щоб поспілкуватися з рідними людьми та відпочити від повсякденної біганини. Багато людей перед новорічними святами ходять по магазинах та вибирають незвичайні подарунки близьким.

Часто у дівчат бракує ідей, що дарувати хлопцеві на Новий Рік, або ж вони бояться помилитися. Факти ICTV підготували добірку подарунків хлопцю на Новий рік 2022.

  • Консоль

Прекрасно підійде закоханим, які хочуть пізнати одне одного трохи краще та добре провести час. Радість від спільної гри ще довго буде теплим спогадом.

  • Смартфон

Найпопулярніший та найпрактичніший варіант. Можна підібрати хороший телефон на будь-який бюджет.

  • Окуляри віртуальної реальності

Для любителів комп’ютерних ігор стане найкращим подарунком, оскільки зможе урізноманітнити дозвілля. Віртуальний світ – незвідана таємниця, яка напевно зацікавить хлопця.

  • Гра на диску

Також подарунок для любителя ігор. Будь-який ігроман зрадіє, поповнивши свою колекцію.

  • Джойстик, клавіатура, миша, монітор

Недорогий варіант подарунка, але найголовніше – практичний. Буде дуже корисним, якщо техніка зламалася або вже погано працює. Новий рік – час для оновлення ігрового “гардеробу”.

  • Електробритва

Саме електробритва зробить процес гоління більш приємним. Така техніка має багато переваг, порівнюючи з класичною бритвою з лезом.

  • Комп’ютерне крісло

Правильно підібране комп’ютерне крісло допоможе хлопцю зберегти гарну поставу, а також відчути комфорт та зручність. Гра на комп’ютері стане ще приємнішою.

  • Портативна колонка

Є багато портативних колонок, які підійдуть навіть для душу або поїздки на море. Також можна підібрати техніку з індивідуальним дизайном або гравіюванням. Справжнім любителям музики точно сподобається.

  • Електронна книга

Стане дуже корисною річчю для тих, у кого є проблеми із зором. Можна заздалегідь завантажити книги його улюблених авторів або просто бестселери. Якщо хлопець любить читати, то електронна книга буде незамінним подарунком для нього.

  • Навушники

Практичний варіант для тих, хто часто подорожує (маршрутка до роботи теж враховується) та любить послухати музику. Саме музика заряджає енергією на нові звершення. Можна підібрати навушники різних розмірів та з індивідуальним малюнком.

  • Флешка

Універсальний подарунок, з яким точно не промахнешся. На флешку можна записати привітання з новорічними святами або завантажити ваші спільні фотографії.

Подарунок з незвичайним дизайном точно викличе посмішку будь-якого хлопця. Також деякі флешки можна використовувати як брелок.

  • 3D-лампа

Оригінальний подарунок для лампових або романтичних вечорів. Можна використовувати як нічник або додаткове освітлення.

  • Термокружка

Непоганий спосіб зігрітися – випити з термокружки ромашковий чай та сховатися під ковдрою. Також можна використовувати на роботі в холодні дні.

Пам’ятайте, найкращі подарунки на Новий рік 2022, який чоловік може отримати – ваша увага та турбота. Хлопцеві, який вас любить, більшого і не потрібно.

Теги
Новий Рік , Новорічні свята , Подарунки , Подарунки до свят
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