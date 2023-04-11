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Що не можна робити в Страсний тиждень 2023

11 Квітня 2023, 16:47
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
що не можна робити на Страсний тиждень 2023
Джерело: Unsplash

Страсний тиждень, або ж Страсна седмиця – останній тиждень перед Великоднем. Найсуворіший період за час Великого посту.

Коли Страсний тиждень 2023

Страсний тиждень не має відведених чисел і залежить виключно від дати Великодня.

Оскільки цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 16 квітня, Страсний тиждень розпочинається з 10 квітня (понеділок) і триває до 15 (субота).

Що не можна робити в Страсний тиждень 2023

В період Страсного тижня діє низка християнських і народних заборон:

  • не можна порушувати піст;
  • не можна сваритися, лихословити, злитися;
  • не можна влаштовувати гучні святкування;
  • не можна проводити хрещення або вінчання;
  • не можна розважатися;
  • не можна відмовляти в допомозі;
  • у п’ятницю, наприкінці тижня, не можна шити, прати і рубати сокирою.

Що не можна їсти в Страсний тиждень 2023

У Страсний тиждень посилюється Великий піст. Тоді вірянам не можна вживати:

  • рибні та м’ясні страви;
  • молочні продукти: молоко, яйця, вершкове масло тощо;
  • міцні алкогольні напої.

Натомість, можна їсти:

  1. У понеділок, вівторок, середу і суботу – сухоїдіння: сирі овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб тощо.
  2. Великий четвер – дозволяється вживати вино, проте в невеликій кількості, мед, горіхи, фрукти й овочі, можна їсти приготовані страви, але без олії.
  3. У Страсну п’ятницю дорослі намагаються їсти лише хліб і воду, проте також дозволені фрукти, овочі тощо.

Важливо: правила посту не пошируються на дітей, вагітних, літніх людей, а також тяжкохворих.

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Теги
Великдень Великий піст Свято Традиції
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