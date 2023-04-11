Страсний тиждень, або ж Страсна седмиця – останній тиждень перед Великоднем. Найсуворіший період за час Великого посту.
Коли Страсний тиждень 2023
Страсний тиждень не має відведених чисел і залежить виключно від дати Великодня.
Оскільки цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 16 квітня, Страсний тиждень розпочинається з 10 квітня (понеділок) і триває до 15 (субота).
Що не можна робити в Страсний тиждень 2023
В період Страсного тижня діє низка християнських і народних заборон:
- не можна порушувати піст;
- не можна сваритися, лихословити, злитися;
- не можна влаштовувати гучні святкування;
- не можна проводити хрещення або вінчання;
- не можна розважатися;
- не можна відмовляти в допомозі;
- у п’ятницю, наприкінці тижня, не можна шити, прати і рубати сокирою.
Що не можна їсти в Страсний тиждень 2023
У Страсний тиждень посилюється Великий піст. Тоді вірянам не можна вживати:
- рибні та м’ясні страви;
- молочні продукти: молоко, яйця, вершкове масло тощо;
- міцні алкогольні напої.
Натомість, можна їсти:
- У понеділок, вівторок, середу і суботу – сухоїдіння: сирі овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб тощо.
- Великий четвер – дозволяється вживати вино, проте в невеликій кількості, мед, горіхи, фрукти й овочі, можна їсти приготовані страви, але без олії.
- У Страсну п’ятницю дорослі намагаються їсти лише хліб і воду, проте також дозволені фрукти, овочі тощо.
Важливо: правила посту не пошируються на дітей, вагітних, літніх людей, а також тяжкохворих.
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