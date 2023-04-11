Страсний тиждень, або ж Страсна седмиця – останній тиждень перед Великоднем. Найсуворіший період за час Великого посту.

Коли Страсний тиждень 2023

Страсний тиждень не має відведених чисел і залежить виключно від дати Великодня.

Оскільки цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 16 квітня, Страсний тиждень розпочинається з 10 квітня (понеділок) і триває до 15 (субота).

Що не можна робити в Страсний тиждень 2023

В період Страсного тижня діє низка християнських і народних заборон:

не можна порушувати піст;

не можна сваритися, лихословити, злитися;

не можна влаштовувати гучні святкування;

не можна проводити хрещення або вінчання;

не можна розважатися;

не можна відмовляти в допомозі;

у п’ятницю, наприкінці тижня, не можна шити, прати і рубати сокирою.

Що не можна їсти в Страсний тиждень 2023

У Страсний тиждень посилюється Великий піст. Тоді вірянам не можна вживати:

рибні та м’ясні страви;

молочні продукти: молоко, яйця, вершкове масло тощо;

міцні алкогольні напої.

Натомість, можна їсти:

У понеділок, вівторок, середу і суботу – сухоїдіння: сирі овочі та фрукти, горіхи, мед, хліб тощо. Великий четвер – дозволяється вживати вино, проте в невеликій кількості, мед, горіхи, фрукти й овочі, можна їсти приготовані страви, але без олії. У Страсну п’ятницю дорослі намагаються їсти лише хліб і воду, проте також дозволені фрукти, овочі тощо.

Важливо: правила посту не пошируються на дітей, вагітних, літніх людей, а також тяжкохворих.