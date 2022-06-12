Що не можна робити на Зелені свята: 7 заборон Трійці

Період слов’янських Зелених свят уже в самому розпалі – у 2022 році українці його відзначають із 9 по 15 червня. У ці дні вшановують пам’ять померлих, а також виконують різні обряди з метою забезпечення гарного врожаю. Головним святом цього періоду є Трійця.

Однак у багатьох святах є обмеження, які краще не нехтувати.

Що не можна робити на Трійцю – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Насамперед заборонено прати та мити підлогу – це потрібно робити заздалегідь.

Не можна купатися у відкритих водоймах – наші пращури вірили, що русалки можуть потягнути на дно. Особливу увагу можуть привернути ті, хто прийшов охолонути наодинці.

Аналогічно і з лісом – їх не можна відвідувати на самоті, тому що там можуть ховатися нечисті сили.

Рукоділля та шиття також під забороною – краще відкласти справи, які не вимагають термінового втручання.

Оскільки свято тісно пов’язане з рослинністю, краще не чіпати зайвий раз свій город у цей період – не можна пересаджувати квіти.

Не можна позичати гроші, виконувати важку фізичну роботу та сваритися з близькими.

Не можна забивати худобу та розпалювати багаття – можна залучити невдачу.

Більшість заборон тісно пов’язані з водою – є повір’я, що в цей період активізуються русалки, особливо опівночі.