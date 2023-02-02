Сретение Господне – одна из важных дат в церковном календаре, которую отмечают все верующие. Как и в любой другой праздник существуют также и запреты — их придерживались наши предки, передавая знания из поколения в поколение.
Что нельзя делать на Сретение Господне — далее в материале.
Традиционно, в этот день нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться. Праздник нужно встретить с чистой головой — без негативных мыслей. Также не стоит завидовать и желать близким плохое — восстанавливать отношения придется долго.
Под запретом и домашняя рутина — нельзя убирать, шить прясть, и просто заниматься рукоделием. Все подобные задачи лучше сделать заранее, или же отложить на потом.
Отправляться в дальнюю дорогу на Сретение — плохая идея. Такое путешествие может обернуться бедой, или же неудача будет сопровождать весь год.
Запрещалось давать деньги взаймы в этот день. Считалось, что это может навлечь бедность на семью. В лучшем случае — просто больше не увидеть этих денег.
Баня — не лучшее место для празднования Сретения.
Чтить запреты и традиции — это не все, что стоит знать о праздниках. Самое время выяснить, что такое Сретение, как оно появилось и что значит. Многие не знают, что оно приходится на 40-й день после Рождества Христово, и в этот день Иисуса понесли в церковь.