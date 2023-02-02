Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Что нельзя делать на Сретение: главные церковные запреты

2 февраля 2023, 07:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Что нельзя делать на Сретение: главные церковные запреты

Сретение Господне – одна из важных дат в церковном календаре, которую отмечают все верующие. Как и в любой другой праздник существуют также и запреты — их придерживались наши предки, передавая знания из поколения в поколение.

Что нельзя делать на Сретение Господне — далее в материале.

Традиционно, в этот день нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться. Праздник нужно встретить с чистой головой — без негативных мыслей. Также не стоит завидовать и желать близким плохое — восстанавливать отношения придется долго.

Сейчас смотрят

Под запретом и домашняя рутина — нельзя убирать, шить прясть, и просто заниматься рукоделием. Все подобные задачи лучше сделать заранее, или же отложить на потом.

Отправляться в дальнюю дорогу на Сретение — плохая идея. Такое путешествие может обернуться бедой, или же неудача будет сопровождать весь год.

Запрещалось давать деньги взаймы в этот день. Считалось, что это может навлечь бедность на семью. В лучшем случае — просто больше не увидеть этих денег.

Баня — не лучшее место для празднования Сретения.

Чтить запреты и традиции — это не все, что стоит знать о праздниках. Самое время выяснить, что такое Сретение, как оно появилось и что значит. Многие не знают, что оно приходится на 40-й день после Рождества Христово, и в этот день Иисуса понесли в церковь.

Читайте также:
УкраинаГосударственные праздники и выходные в Украине — календарь на 2023 год

Теги
релігійне свято Стрітення Господнє
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь