Сретение Господне – одна из важных дат в церковном календаре, которую отмечают все верующие. Как и в любой другой праздник существуют также и запреты — их придерживались наши предки, передавая знания из поколения в поколение.

Что нельзя делать на Сретение Господне — далее в материале.

Традиционно, в этот день нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться. Праздник нужно встретить с чистой головой — без негативных мыслей. Также не стоит завидовать и желать близким плохое — восстанавливать отношения придется долго.

Сейчас смотрят Под запретом и домашняя рутина — нельзя убирать, шить прясть, и просто заниматься рукоделием. Все подобные задачи лучше сделать заранее, или же отложить на потом. Отправляться в дальнюю дорогу на Сретение — плохая идея. Такое путешествие может обернуться бедой, или же неудача будет сопровождать весь год. Запрещалось давать деньги взаймы в этот день. Считалось, что это может навлечь бедность на семью. В лучшем случае — просто больше не увидеть этих денег. Баня — не лучшее место для празднования Сретения. Чтить запреты и традиции — это не все, что стоит знать о праздниках. Самое время выяснить, что такое Сретение, как оно появилось и что значит. Многие не знают, что оно приходится на 40-й день после Рождества Христово, и в этот день Иисуса понесли в церковь. Читайте также: Государственные праздники и выходные в Украине — календарь на 2023 год

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