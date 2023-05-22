22 травня віряни вшановують Миколу Чудотворця. Це – один із найвідоміших у православ’ї святих. Відомо, що Миколая святкують не тільки 22 травня, а й 19 грудня. В народі цей день називають Миколаєм весняним або Миколою Літнім. Що не можна робити на Миколая Чудотворця – читайте в матеріалі.

Що не можна робити на Миколая Чудотворця: основні заборони

цього дня заборонено стригтися;

не можна працювати із гострими предметами;

потрібно дбати про нужденних, не можна відмовляти у допомозі;

під забороною також – залишатися комусь винним;

не можна байдикувати та багато говорити;

заборонено в цей день ображати дітей, літніх людей;

вбивати павуків, ображати тварин;

стригти нігті й обрізати волосся.

Що можна робити 22 травня на Миколая Чудотворця

З самого ранку в цей день заведено ходити до церкви. Обов’язково при цьому слід запалити свічку біля ікони Миколи Чудотворця. За ранковою молитвою потрібно згадати про свої благі справи й попросити у святого здоров’я. Сьогодні Миколаю моляться про зцілення, заступництво в дорозі, особливо у війні та морських подорожах. Вважають, що святий рятує від бідності, захищає від переслідувачів і несправедливості. Крім цього, якщо рік видався вдалим для сім’ї, сьогодні потрібно працювати. Наприклад, дозволяється прибирати в будинку, готувати, працювати в городі.

Народні прикмети, традиції та повір’я на Миколая Чудотворця

На Миколая людям, які зазнали невдач, заборонялося працювати. Також існує багато прислів’їв про цей день: До Миколи не буде літа ніколи, Держи сіно до Миколи – не побоїшся зими ніколи й т.д. Цього дня до зорі віряни вмиваються росою і ходять босоніж, щоб хвороби відступили. Дівчатам потрібно вмиватися краплями роси, щоб надовго зберегти вроду й молодість.

Якщо в цей день йде дощ, то зерно повинно добре вродити. Якщо на горобині з’являються квіти, то осінь буде недовгою. Якщо вночі на Миколая люди чують грім – то можна чекати тепла.