22 мая верующие чтят Николая Чудотворца. Это – один из самых известных в православии святых. Известно, что Николая отмечают не только 22 мая, но и 19 декабря. Что нельзя делать на Николая Чудотворца – читайте в материале.
Что нельзя делать на Николая Чудотворца: основные запреты
- в этот день запрещено стричься;
- нельзя работать с острыми предметами;
- нужно заботиться о нуждающихся, нельзя отказывать в помощи;
- под запретом также – иметь долг перед кем-то;
- нельзя бездельничать и много говорить;
- запрещено в этот день оскорблять детей, стариков;
- убивать пауков, оскорблять животных;
- стричь ногти и обрезать волосы.
Что можно делать 22 мая на Николая Чудотворца
- С самого утра в этот день принято ходить в церковь. Обязательно при этом следует зажечь свечу у иконы Николая Чудотворца.
- За утренней молитвой нужно вспомнить свои благие дела и просить святого здоровья.
- Сегодня Николаю молятся об исцелении, покровительстве в дороге, особенно в войне и морских путешествиях. Считается, что святой спасает от бедности, защищает от преследователей и несправедливости.
- Кроме того, если год выдался удачным для семьи, сегодня нужно работать. К примеру, разрешается убирать в доме, готовить, работать в огороде.
Народные приметы, традиции и поверья на Николая Чудотворца
На Николая людям, потерпевшим неудачи, запрещалось работать. Также существует много пословиц об этом дне: До Николая не будет лета, держи сено к Николаю – не будешь бояться зимы и т.д. В этот день до зари верующие умываются росой и ходят босиком, чтобы болезни отступили. Девушкам нужно умываться каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость.
Если в этот день идет дождь, то зерно должно хорошо уродиться. Если на рябине появляются цветы, то осень будет недлинной. Если ночью на Николая люди слышат гром – можно ожидать тепла.