22 мая верующие чтят Николая Чудотворца. Это – один из самых известных в православии святых. Известно, что Николая отмечают не только 22 мая, но и 19 декабря. Что нельзя делать на Николая Чудотворца – читайте в материале.

Что нельзя делать на Николая Чудотворца: основные запреты

в этот день запрещено стричься;

нельзя работать с острыми предметами;

нужно заботиться о нуждающихся, нельзя отказывать в помощи;

под запретом также – иметь долг перед кем-то;

нельзя бездельничать и много говорить;

запрещено в этот день оскорблять детей, стариков;

убивать пауков, оскорблять животных;

стричь ногти и обрезать волосы.

Что можно делать 22 мая на Николая Чудотворца

С самого утра в этот день принято ходить в церковь. Обязательно при этом следует зажечь свечу у иконы Николая Чудотворца. За утренней молитвой нужно вспомнить свои благие дела и просить святого здоровья. Сегодня Николаю молятся об исцелении, покровительстве в дороге, особенно в войне и морских путешествиях. Считается, что святой спасает от бедности, защищает от преследователей и несправедливости. Кроме того, если год выдался удачным для семьи, сегодня нужно работать. К примеру, разрешается убирать в доме, готовить, работать в огороде.

Народные приметы, традиции и поверья на Николая Чудотворца

На Николая людям, потерпевшим неудачи, запрещалось работать. Также существует много пословиц об этом дне: До Николая не будет лета, держи сено к Николаю – не будешь бояться зимы и т.д. В этот день до зари верующие умываются росой и ходят босиком, чтобы болезни отступили. Девушкам нужно умываться каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость.

Если в этот день идет дождь, то зерно должно хорошо уродиться. Если на рябине появляются цветы, то осень будет недлинной. Если ночью на Николая люди слышат гром – можно ожидать тепла.