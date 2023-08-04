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Що не можна робити на Марії Магдалини: повний список заборон

4 Серпня 2023, 13:41
Анна Голішевська редакторка стрічки
Марії
Джерело: Unsplash

У православній церкві 4 серпня вшановують пам’ять святої Марії Магдалини. В цей день існує певний список заборон та народних прикмет, які шанують віряни. Що не можна робити на Марії Магдалини та які існують повір’я в цей день – читайте в матеріалі.

Марії Магдалини: що відомо 

У православ’ї Марію Магдалину шанують як одну з жінок-мироносиць. Вважається, що саме ці жінки після страти Христа прийшли до гробу Ісуса умастити його тіло пахощами, однак не виявили тіло.

Першою жінкою, яка тоді прийшла, була саме Марія.

Вона ж першою побачила воскреслого Ісуса і потім розповіла про його воскресіння іншим. Святу згадують 4 серпня за юліанським календарем.

Що не можна робити на Марії Магдалини: перелік заборон

Колись в цей день люди збирають ранкову росу та вмивалися нею. Однак крім цього 4 серпня існує безліч різних заборон. Наприклад:

  1. В цей день не можна кричати, сваритися, конфліктувати, лаятися та лихословити.
  2. Заборонено бажати комусь зла і думати про погане.
  3. Не можна в цей день думати про проблеми з грошима, брати в борг або кредит.
  4. Також не можна важко працювати (аби не підірвати здоров’я).

Свято Марії Магдалини: народні прикмети

Вважається, що якщо в цей день ви побачили багато роси, то льон стане сірого кольору. Якщо йде дощ або починається гроза – буде хороший урожай зернових. Якщо ви чуєте звук жаб, то необхідно чекати негоди. А бачити багато равликів – на сирість.

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