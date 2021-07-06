У ніч з 6 на 7 липня українці відзначають свято Івана Купала. Це одне з найзагадковіших свят, оскільки, за повір’ям, прокидаються магічні істоти та вся нечисть.

На Івана Купала заведено ворожити та проводити різні обряди, які сприяють очищенню тіла та душі. Наші предки вірили, що це можна зробити за допомогою вогню та води.

В цей день варто бути обережними, оскільки існує багато заборон. Що не можна робити на свято Івана Купала – читайте далі у матеріалі.

Наприклад, в ніч з 6 на 7 липня не можна спати, оскільки під час сну нечисть може зашкодити людині або забрати у потойбіччя.

А для того, щоб магічні істоти не потрапили до будинку, люди обвішували домівку різними травами: барвінком, любистком, коноплею, полином, вербою та кропивою.

Також на Івана Купала не слід купатися у водоймах, оскільки русалки, мавки чи інші водяні істоти можуть потягнути людину на дно.

А для того, щоб родина не збідніла, не можна продавати, позичати, віддавати що-небудь чи підбирати знайдені гроші.

Також наші предки вважали, що до свята жінкам заборонено їсти ягоди. Оскільки дітям таких матерів, які не втримались, відмовлять у ягодах на тому світі.

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