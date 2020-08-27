Успенський піст 2020 починається 14 серпня і триватиме два тижні. Це найкоротший піст в році.

На ці 14 днів також припадають важливі церковні свята. Починається піст Медовим Спасом, а закінчується великим церковним святом – Успінням Богородиці.

У ці дні ще відзначається Преображення Господнє і Яблучний Спас.

У цей період краще відмовитися від м’ясних і молочних продуктів, а також яєць. У ці два тижні варто збільшити в своєму раціоні кількість фруктів і овочів.

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Факти ICTV склали календар харчування Успенського посту 2020 на кожен день.

14 серпня

Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію. Їсти можна гарячу їжу.

Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.

З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.

Сьогодні в їжу можна додавати мед, оскільки 14 серпня відзначається Медовий Спас.

15 серпня

Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.

Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.

З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.

16 серпня

Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію. Їсти можна гарячу їжу.

Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.

З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.

Відмінність від 14 серпня – не можна додавати в їжу мед.

17 серпня

Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.

Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.

З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.

18 серпня

Сьогодні можна готувати супи, каші, картоплю, овочі, гриби з додаванням олії.

Продукти для приготування можна смажити, відварювати і запікати.

З напоїв можна вживати чай, каву, компоти, киселі, відвари і вино.

19 серпня

Сьогодні потрібно їсти гарячу їжу з олією. У цей день відзначається велике церковне свято – Преображення Господнє.

Можна їсти смажену, варену і печену їжу. Дозволяється їсти супи, каші, картоплю, овочі, гриби і хліб. З напоїв: чай, кава, компоти, киселі, відвари і вино.

Також сьогодні можна додати в раціон рибу і морепродукти. Традиційно сьогодні їдять яблука з медом або виноград.

20 серпня

Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.

Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.

З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.

21 серпня

Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію.

Їсти можна гарячу їжу.

Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.

З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.

Сьогодні в їжу можна додавати мед, оскільки 14 серпня відзначається Медовий Спас.

22 серпня

Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.

Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.

З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.

23 серпня

Сьогодні необхідно відмовитися від жирної їжі, алкоголю і не додавати під час приготування олію.

Їсти можна гарячу їжу.

Це можуть бути відварені, тушковані або запечені рослинні продукти: картопля, будь-які овочі і гриби. З ними можна приготувати суп або кашу.

З напоїв необхідно вибирати чай, каву, компот або кисіль. Також це можуть бути відвари трав.

Сьогодні в їжу можна додавати мед, оскільки 14 серпня відзначається Медовий Спас.

24 серпня

Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.

Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.

З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.

25 серпня

Сьогодні можна готувати супи, каші, картопля, овочі, гриби з додаванням олії.

Продукти для приготування можна смажити, відварювати і запікати.

З напоїв можна вживати чай, каву, компоти, киселі, відвари і вино.

26 серпня

Сьогодні можна готувати супи, каші, картоплю, овочі, гриби з додаванням олії.

Продукти для приготування можна смажити, відварювати і запікати.

З напоїв можна вживати чай, каву, компоти, киселі, відвари і вино.

27 серпня

Сьогодні можна зайнятися сироїдінням. Раціон повинен складатися з сирих рослинних продуктів.

Це можуть бути фрукти, сухофрукти, овочі, різноманітні горіхи і мед. Також можна їсти хліб.

З напоїв краще віддати перевагу звичайній воді і сокам.

28 серпня

Це останній день посту і сьогодні можна їсти все.

28 серпня відзначається свято Успіння Богородиці.

Церковні свята в Україні

В Україні існує велика кількість свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

Більшість дат в церковному календарі пов’язані з подіями з життя Ісуса Христа. Ключове місце в ньому займає Великдень – день, коли Ісус воскрес після того, як був розп’ятий.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже, коли починається і закінчується певний піст, дати одноденних постів і поминальних днів.