19 січня православні християни відзначають Хрещення Господнє. Це одне з найважливіших церковних свят. В цей день Іоанн Хреститель похрестив Ісуса в річці Йордан.

Вважається, що головним обрядом під час цього свята є освячення води.

Коли та як святити воду 2023

У храмах воду починають святити ввечері 18 січня. Також цей обряд продовжується вранці 19 січня.

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Вважається, що вода освячується не від хреста, який у неї занурюють. Вона стає освяченою, бо колись одного разу її освятив Христос у Своєму хрещенні.

Освячену воду можна взяти в церкві або прийти на службу зі своєю. Важливо, щоб це була проста чиста вода, а не газована чи мінеральна.

Також на Водохреще воду можна освятити самостійно. У народі вважається, що будь-яка вода, яку ви поставите на підвіконня вночі так, щоб на неї потрапляло місячне світло, стає освяченою.

Властивості святої води

Вважається, що водохресна вода має цілющі властивості. Вона може допомогти побороти певні недуги, а також зміцнити організм.

Також водохресна вода поліпшує душевну гармонію і піднімає настрій. А це допоможе вам краще справлятися зі стресами.

Коли людина п’є святу воду, то відновлює енергетику свого тіла, а також покращує душевний стан. Вважається, що регулярне вживання водохресної води натще сприяє зміцненню імунітету та підвищує опірність інфекціям.

Свята вода

Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща. Навіть та, що тече з водогону. Але найбільшу енергетику матиме вода під час літургії.

Крім того, в ніч з 18 на 19 січня оновлюється природа, адже існує чотири цикли року.

Вважається, що саме на Водохреща починається останній – зимовий, а значить, вода повертається до своєї початкової структури і стає особливо корисною. Молитви та замовляння тільки підсилюють цілющу дію цієї могутньої стихії.