Різдво 2023 року вже на носі – багато українців його відзначають 7 січня. Це одне з найбільших свят, яке нагадує нам про народження Ісуса.
Свято потрібно зустріти з чистим тілом та головою – для цього віряни дотримуються 40-денного посту. На стіл подають 12 страв, і одна з них – традиційна кутя. Свято потрібно відзначити у колі друзів чи близьких.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом у листівках, СМС та прозі, щоб порадувати близьких та нагадати про важливість цієї дати. Теплі слова завжди допоможуть розтопити серце.
Привітання з Різдвом у СМС
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В гарну днину, в гарний час
із Різдвом вітаєм вас,
із вечерею святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває!
Хай рік новий несе у хату
щастя й радості багато!
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Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь Рік добра!
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З Різдвом Христовим та з Новим роком,
Хай вам щастить за кожним кроком,
Хай в ваших душах радість панує,
Христос рожденний мир вам дарує!
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Я прийшов вас привітати
І про свято розказати,
Про свято Різдво Господнє
Розповім я вам сьогодні.
У вертепі в Вифлеємі
Породила Діва Сина,
І Христом Його назвала,
У ясельцях колисала.
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Щирої радості
У день Різдва,
Затишку й здоров’я,
Щастя і тепла!
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Привітання з Різдвом у листівках
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Привітання з Різдвом у прозі
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Зі світлим святом Різдва! Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток та добробут, а в сім’ї ніколи не трапляється незгод та суперечок. Хай новий рік приносить лише радість та щастя.
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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.
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Нехай тобі Різдво в дар принесе затишний будинок, відданих друзів, радісні враження. Нехай буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод, солодких хвилин і світлих днів!
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Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою і любов’ю!
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Різдво Христове – ангели співають, люди радіють, прославляючи Спасителя. Нехай в це світле свято оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя, добром і благодаттю наповниться кожен будинок.
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Січень іде на повний хід, і за ним дуже швидко прийде лютий. Останній місяць зими приготував нам багато свят – як державних, так і церковних. Наприклад, вже зовсім скоро багато хто з нас відзначатиме День святого Валентина – щороку він припадає на 14 число. Ознайомитися з повним календарем свят лютого 2023 можна на Фактах ICTV.