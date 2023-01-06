Різдво 2023 року вже на носі – багато українців його відзначають 7 січня. Це одне з найбільших свят, яке нагадує нам про народження Ісуса.

Свято потрібно зустріти з чистим тілом та головою – для цього віряни дотримуються 40-денного посту. На стіл подають 12 страв, і одна з них – традиційна кутя. Свято потрібно відзначити у колі друзів чи близьких.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом у листівках, СМС та прозі, щоб порадувати близьких та нагадати про важливість цієї дати. Теплі слова завжди допоможуть розтопити серце.

Зараз дивляться

Привітання з Різдвом у СМС

***

В гарну днину, в гарний час

із Різдвом вітаєм вас,

із вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе у хату

щастя й радості багато!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

З Різдвом Христовим та з Новим роком,

Хай вам щастить за кожним кроком,

Хай в ваших душах радість панує,

Христос рожденний мир вам дарує!

***

Я прийшов вас привітати

І про свято розказати,

Про свято Різдво Господнє

Розповім я вам сьогодні.

У вертепі в Вифлеємі

Породила Діва Сина,

І Христом Його назвала,

У ясельцях колисала.

***

Щирої радості

У день Різдва,

Затишку й здоров’я,

Щастя і тепла!

***

Привітання з Різдвом у листівках

***

Привітання з Різдвом у прозі

***

Зі світлим святом Різдва! Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток та добробут, а в сім’ї ніколи не трапляється незгод та суперечок. Хай новий рік приносить лише радість та щастя.

***

Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.

***

Нехай тобі Різдво в дар принесе затишний будинок, відданих друзів, радісні враження. Нехай буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод, солодких хвилин і світлих днів!

***

Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою і любов’ю!

***

Різдво Христове – ангели співають, люди радіють, прославляючи Спасителя. Нехай в це світле свято оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя, добром і благодаттю наповниться кожен будинок.

***

Січень іде на повний хід, і за ним дуже швидко прийде лютий. Останній місяць зими приготував нам багато свят – як державних, так і церковних. Наприклад, вже зовсім скоро багато хто з нас відзначатиме День святого Валентина – щороку він припадає на 14 число. Ознайомитися з повним календарем свят лютого 2023 можна на Фактах ICTV.