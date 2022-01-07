Різдво — час для щирих емоцій, радості та усмішок. До найсімейнішого та найзатишнішого свята року залишилось уже зовсім небагато часу. Не забудьте привітати друзів і рідних! Ми підготували для вас цікаві та веселі привітання в СМС, які ваші близькі читатимуть із задоволенням.

Часом буває так, що наш креатив, який так потрібен нам у певний момент, кудись зникає. Для багатьох процес придумування привітань зі святами — справжнє випробування, тож Факти ICTV вже зробили все за вас!

Обирайте найкращий варіант СМС і надсилайте всім, кого любите.

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Хай Різдво буде щасливим,

Щирим, радісним, спокійним,

Хай Христос вас береже,

Добра і миру хай пошле!

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Нехай Різдво принесе у ваш дім затишок, добробут і тепло. Будьте щасливими в родинному колі! Зі святом!

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В небі зіронька зійшла,

Ясна, гарна, золота,

Це Різдво до нас приходить,

І добро нам всім приносить!

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З Різдвом Христовим! Бажаю смачної куті, любові й злагоди. Христос народився, славімо його!

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Звідусіль лунає коляда,

Хай тікає геть від нас біда,

Бо Христос наш народився,

Янгол наш на світ явився!

З Різдвом Христовим!

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На вулицях вже давно запалали яскраві вогники, тож час їм замиготіти й у вашому серці! Бажаю щасливого Різдва!

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Нова радість наша стала,

Нам колядку щебетала,

Щастя в нас сьогодні буде,

Бо Христос на світ прибуде!

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Нехай усі страви на різдвяному столі будуть смачними, а близькі — здоровими й щасливими. Хай Різдво принесе у ваше життя справжнє чудо!

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Нехай у вашім домі будуть

Статки, щастя, мир, добро,

Хай легким і шлях ваш буде,

А на зло нам все одно!

З Різдвом!

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Хай ця ніч принесе радість і тепло, а спогади про неї зігріватимуть нас ще довго холодними зимовими вечорами! З Різдвом Христовим!

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Радіє сьогодні вся Україна,

Бо народилася божа дитина!

Христос народився, славімо його!

Хай буде удома лиш щастя й добро!

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У це світле й праведне свято я хочу вам побажати гармонії, радості й блаженства. Нехай Христос оберігає вас і вашу родину від усіх бід. Зі святом!

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Різдво Христове приходить,

Добро та мир нам всім приносить,

Радійте щиро і завзято,

Співайте колядки крилаті!

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Різдво вже стукає у двері домівок, тож настав час привітати вас! Нехай ця дивовижна ніч подарує багато позитивних емоцій і здійснить усі найпотаємніші бажання. Щиро бажаю вам добра й миру!

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Бажаю в цю світлу блаженну ніч забути про всі негаразди та віднайти гармонію в душі! Нехай Різдво принесе вам добробут, благополуччя й достаток!

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Бажаємо вам чудово провести Різдво і надовго запам’ятати його. Насолоджуйтесь зимовими святами на повну, цінуйте дорогоцінний час із близькими й будьте щасливими!