Різдво — час для щирих емоцій, радості та усмішок. До найсімейнішого та найзатишнішого свята року залишилось уже зовсім небагато часу. Не забудьте привітати друзів і рідних! Ми підготували для вас цікаві та веселі привітання в СМС, які ваші близькі читатимуть із задоволенням.
Часом буває так, що наш креатив, який так потрібен нам у певний момент, кудись зникає. Для багатьох процес придумування привітань зі святами — справжнє випробування, тож Факти ICTV вже зробили все за вас!
Обирайте найкращий варіант СМС і надсилайте всім, кого любите.
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Хай Різдво буде щасливим,
Щирим, радісним, спокійним,
Хай Христос вас береже,
Добра і миру хай пошле!
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Нехай Різдво принесе у ваш дім затишок, добробут і тепло. Будьте щасливими в родинному колі! Зі святом!
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В небі зіронька зійшла,
Ясна, гарна, золота,
Це Різдво до нас приходить,
І добро нам всім приносить!
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З Різдвом Христовим! Бажаю смачної куті, любові й злагоди. Христос народився, славімо його!
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Звідусіль лунає коляда,
Хай тікає геть від нас біда,
Бо Христос наш народився,
Янгол наш на світ явився!
З Різдвом Христовим!
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На вулицях вже давно запалали яскраві вогники, тож час їм замиготіти й у вашому серці! Бажаю щасливого Різдва!
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Нова радість наша стала,
Нам колядку щебетала,
Щастя в нас сьогодні буде,
Бо Христос на світ прибуде!
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Нехай усі страви на різдвяному столі будуть смачними, а близькі — здоровими й щасливими. Хай Різдво принесе у ваше життя справжнє чудо!
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Нехай у вашім домі будуть
Статки, щастя, мир, добро,
Хай легким і шлях ваш буде,
А на зло нам все одно!
З Різдвом!
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Хай ця ніч принесе радість і тепло, а спогади про неї зігріватимуть нас ще довго холодними зимовими вечорами! З Різдвом Христовим!
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Радіє сьогодні вся Україна,
Бо народилася божа дитина!
Христос народився, славімо його!
Хай буде удома лиш щастя й добро!
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У це світле й праведне свято я хочу вам побажати гармонії, радості й блаженства. Нехай Христос оберігає вас і вашу родину від усіх бід. Зі святом!
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Різдво Христове приходить,
Добро та мир нам всім приносить,
Радійте щиро і завзято,
Співайте колядки крилаті!
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Різдво вже стукає у двері домівок, тож настав час привітати вас! Нехай ця дивовижна ніч подарує багато позитивних емоцій і здійснить усі найпотаємніші бажання. Щиро бажаю вам добра й миру!
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Бажаю в цю світлу блаженну ніч забути про всі негаразди та віднайти гармонію в душі! Нехай Різдво принесе вам добробут, благополуччя й достаток!
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Бажаємо вам чудово провести Різдво і надовго запам’ятати його. Насолоджуйтесь зимовими святами на повну, цінуйте дорогоцінний час із близькими й будьте щасливими!