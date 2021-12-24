Вже незабаром настане Різдво — саме час провести це свято у родинному колі за столом.
Різдво Христове — найважливіша церковна подія. Віряни відзначають свято ще з четвертого століття – відзначається поява на світ Ісуса Христа у вигляді людини.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом у прозі, СМС та віршах, які порадують ваших близьких теплими словами. Гарні побажання можуть розтопити серце та зарядити позитивом.
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Зірка різдвяна нехай
Вам висвітлює в житті шлях.
Затишку і здоров’я в дім –
Любові, добра вам!
З Різдвом!
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Ой йшла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
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Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
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В гарну днину, в гарний час
з Різдвом вітаємо вас,
з вечерею святою, веселою колядою!
Хай колядочка лунає
І сніжком хай посіває!
Хай рік новий несе у хату
Щастя й радості багато!
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Різдвяна нічка – особлива:
Христос родився на Землі!
Хай буде свято це щасливим,
Хай сяє зіронька в імлі!
І лине променем сріблястим
На щастя-долю у твій дім!
Надія й віра і все краще
Хай будуть оберегом всім!
Христос народився!
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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.
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Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті й жив в душі у кожної людини, а радість хай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, яке складається з посмішок рідних людей.
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Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість, життя буде цікавим. Миру вашій родині та щастя кожному!
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За традицією, на Різдво господар будинку має відкрити вікно — треба впустити свято. До цього також необхідно прикрасити своє житло – урочистими свічками і вінком. Ці атрибути Різдва не лише створять затишну атмосферу, а й захистять від духів та інше нечисті.
Ознайомитись із заборонами та прикметами на Різдво можна у матеріалі Фактів ICTV.