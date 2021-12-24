Вже незабаром настане Різдво — саме час провести це свято у родинному колі за столом.

Різдво Христове — найважливіша церковна подія. Віряни відзначають свято ще з четвертого століття – відзначається поява на світ Ісуса Христа у вигляді людини.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Різдвом у прозі, СМС та віршах, які порадують ваших близьких теплими словами. Гарні побажання можуть розтопити серце та зарядити позитивом.

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Зірка різдвяна нехай

Вам висвітлює в житті шлях.

Затишку і здоров’я в дім –

Любові, добра вам!

З Різдвом!

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Ой йшла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

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Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели різдвяні свята!

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В гарну днину, в гарний час

з Різдвом вітаємо вас,

з вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе у хату

Щастя й радості багато!

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Різдвяна нічка – особлива:

Христос родився на Землі!

Хай буде свято це щасливим,

Хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

На щастя-долю у твій дім!

Надія й віра і все краще

Хай будуть оберегом всім!

Христос народився!

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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.

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Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті й жив в душі у кожної людини, а радість хай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, яке складається з посмішок рідних людей.

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Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість, життя буде цікавим. Миру вашій родині та щастя кожному!

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За традицією, на Різдво господар будинку має відкрити вікно — треба впустити свято. До цього також необхідно прикрасити своє житло – урочистими свічками і вінком. Ці атрибути Різдва не лише створять затишну атмосферу, а й захистять від духів та інше нечисті.

Ознайомитись із заборонами та прикметами на Різдво можна у матеріалі Фактів ICTV.