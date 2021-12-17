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Савин день: яке свято сьогодні, 18 грудня

17 Грудня 2021, 19:25
Софія Телішевська
Савин день: яке свято сьогодні, 18 грудня

18 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного Сави Освяченого. За народним календарем – Савин день. Також в світі відзначають Міжнародний день мігранта.

Саву вважали продовжувачем робіт, розпочатих напередодні Варварою. Це стосувалося морозів, які посилюються з кожним днем. Протягом століть народ помітив, що за три дні (починаючи з Варвари 17 грудня і закінчуючи днем Миколая 19 грудня), морози все міцніше і міцніше стають.

День ангела сьогодні відзначають люди з такими іменами: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

Прикмети на 18 грудня

  • Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;
  • Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;
  • Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;
  • Потрібно було молитися, вести себе добре, щоб преподобний не образився;
  • У печі поліна тріщать – буде холодно;
  • Червоний вогонь в печі – чекай на холоднечу;
  • Дим волоком – буде негода;
  • Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;
  • Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;
  • Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління в найближчі дні;
  • Не можна було сваритися в Савин день, бо трапиться нещастя із конем.

Що не можна робити 18 грудня

  • Не можна сваритися, конфліктувати, провокувати скандали.
  • Не варто виконувати “брудну” домашню роботу, також рекомендується відкласти на інший день працю у дворі.
  • Строго заборонялося працювати тим людям, в господарстві яких був кінь. Вважалося, що це могло б нашкодити здоров’ю домашніх тварин.
  • Не варто використовувати нецензурну лексику і лаятися. Такі слова притягували до хати нещастя.
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