Рош ха-Шана, який ще можна назвати Єврейським Новим роком у 2021 році святкують 6 вересня. Це свято виходить з дати. Рош ха-Шана заведено відзначати кілька днів – з 6 до 8 вересня. Свято знаменує для юдеїв настання нового 5782 року. В Україні Рош ха-Шана має статус офіційного свята.

Привітання з Рош ха-Шана

У добре свято Рош ха-Шана шлю свої привітання і найщиріші побажання миру, щастя, любові. Нехай затрубить шофар і геть підуть всі біди, всі тривоги, всі дурні думки. Я бажаю вибачення за всі гріхи і славного року попереду — року для радості, хороших вчинків, благих звісток.

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Рош ха-Шана – День суду над усіма, хто живе в нашому Всесвіті. У цей день визначається, що станеться з людиною в прийдешньому році. У Талмуді сказано: Праведникам (на цьому суді) негайно підписують і скріплюють печаткою рішення про продовження життя. Бажаю ж вам доброго року!

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Шалом, милі друзі! Вітаю вас з нашим Новим роком – Рош ха-Шана! Вітайте рідних, веселіться і відпочивайте сьогодні! Нехай кожен будинок наповниться щастям і радістю! Бажаю всім благополуччя, достатку, успіху в новому році! Нехай кожен день приносить у ваш будинок процвітання і солодке життя!

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Вітаю! Нехай свято Рош ха-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, вірну удачу та кохання, велике щастя і благополуччя. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі та справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.

Історія Рош ха-Шана

Рош ха-Шана (Початок року. – Ред.) відзначають під час молодика осіннього місяця тішрей за єврейським календарем. Зазвичай, це вересень або жовтень. За легендами, саме у цей час Всевишній творить суд над людством, а також зумовлює, що станеться наступного року.

Раніше Рош ха-Шана святкували по-іншому. Новий рік припадав на весняний місяць авів, який потім став нісаном. Свято першого тішрея, який тоді був сьомим місяцем, названий днем ​​священних зборів, коли заведено не працювати, сурмити у труби і здійснювати жертвопринесення. Свято раніше тривало один день; дводенне святкування з’явилося через те, що доволі складно визначити точну дату молодика.