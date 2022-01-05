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Смачної куті та достатку! Привітання зі Святвечором у картинках

5 Січня 2022, 10:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Смачної куті та достатку! Привітання зі Святвечором у картинках

Святвечір в Україні відзначають 6 січня. Переддень Різдва заведено проводити з найріднішими. Господині готують вечерю з 12 страв, обов’язково на столі має стояти кутя – символ свята.

Поділіться теплою атмосферою з дорогими людьми та надішліть їм листівки з сердечними привітаннями. Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Святвечором у картинках.

Привітання зі Святим вечором у картинках

Привітання зі Святим вечором у картинках

листівки привітання зі Святим вечором

Святвечір - привітання в картинках

привітання на Святвечір 2021

Головна страва святкового столу на Святвечір – кутя. Саме вона символізує жертву Богу, оскільки пшениця та мед є сакральною частиною святої вечері.

Рецептів приготування куті безліч. Раніше ми писали, як приготувати різдвяну кутю з пшениці.

Також ми ділилися рецептами семи страв, які можна приготувати на Різдво. Серед них – різдвяний гусак із яблуками та чорносливом, форель у лаваші, салат Різдвяний вінок, м’ясний пиріг, горіхове печиво, запечені яблука та імбирні пряники.

Варто пам’ятати, що 6 січня – це останній день довгого посту, на який заведено готувати 12 пісних страв, аби вшанувати кожного з 12 апостолів.

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Привітання , Привітання зі святами
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