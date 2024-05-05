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Христос воскрес: привітання з Великоднем 2024 у віршах і прозі

5 Травня 2024, 08:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Великдень 2024
Джерело: Pexels

5 травня православні християни святкують Великдень, приурочений до воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Це одне з найважливіших релігійних свят, оскільки воно символізує перемогу життя над смертю.

Великдень 2024 в Україні є дуже важливим святом, як і в інших країнах. Кожен із вірян знає традиції цього дня. Заведено ходити до церкви, освячувати великодні кошики, вітати одне одного словами: – Христос воскрес! І відповідати: Воістину воскрес! Також цього дня необхідно бажати одне одному радості, любові, миру, щастя та спокою.

Із цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Великоднем 2024 у смс, віршах і прозі, щоб ви змогли надіслати їх тим, кого не можете привітати особисто.

Зараз дивляться

Великдень 2024 привітання у віршах

***

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!

***

Співають дзвони святого храму,
Велика радість: Христос Воскрес!
До свята паски хай світлими стануть,
Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро вам зігріє серце,
Любов і віра в душі живуть,
Нехай у вашому домі щастя
Назавжди ангели збережуть!

***

Великодні дні настали ‒
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає ‒
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!
Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!
Помолимося за душі спасіння
У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,
Які від нас у вічність відійшли.
Дай Боже всім з Великоднем погідним!
У злагоді й достатку щоб жили!

***

Сьогодні прокидається земля,
І таємницею одягаються поля,
Весна іде, вона сповнена чудес!
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Природа ніжним трепетом повна,
І птиці в’ються в блакиті небес.
Порушена сьогодні тиша:
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Шумить тепер зелена трава
Їй вторить старий, повний таємниці ліс.
І вітер шепоче ніжні слова:
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Великдень 2024 привітання в прозі

***

Христос воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець захистить від негараздів, а благодать Божа наповнить ваші серця! Бажаю весняного тепла в серці та мирного неба над головою!

***

Вітаю з Великоднем! Бажаю вірити, мріяти, сподіватися! Любові в серці, тепла на душі! Цінуйте кожну мить свого життя і прислухайтеся до поклику серця. Нехай Господь захистить вас від бід і негоди!

***

Зі світлим святом святого Великодня! Бажаю добра, світла і миру! Нехай ваші думки і дії будуть тільки з хорошим посилом і на благо! Нехай оточують вас тільки добрі і світлі люди! Здоров’я вам і вашим близьким!

***

З великим святом! Всього самого доброго і світлого. Нехай справджуються всі найзаповітніші бажання.

***

Нехай це свято оселить у серцях радість і теплоту, принесе в оселю мир, добробут і щастя, подарує здоров’я і душевну рівновагу. А головне – очистить серце від усього того, що обтяжує.

Варто зазначити, що католицький Великдень 2024 року був 31 березня.

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