5 травня православні християни святкують Великдень, приурочений до воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Це одне з найважливіших релігійних свят, оскільки воно символізує перемогу життя над смертю.

Великдень 2024 в Україні є дуже важливим святом, як і в інших країнах. Кожен із вірян знає традиції цього дня. Заведено ходити до церкви, освячувати великодні кошики, вітати одне одного словами: – Христос воскрес! І відповідати: Воістину воскрес! Також цього дня необхідно бажати одне одному радості, любові, миру, щастя та спокою.

Із цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Великоднем 2024 у смс, віршах і прозі, щоб ви змогли надіслати їх тим, кого не можете привітати особисто.

Зараз дивляться

Великдень 2024 привітання у віршах

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Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Співають дзвони святого храму,

Велика радість: Христос Воскрес!

До свята паски хай світлими стануть,

Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро вам зігріє серце,

Любов і віра в душі живуть,

Нехай у вашому домі щастя

Назавжди ангели збережуть!

***

Великодні дні настали ‒

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає ‒

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров’я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку щоб жили!

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Сьогодні прокидається земля,

І таємницею одягаються поля,

Весна іде, вона сповнена чудес!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Природа ніжним трепетом повна,

І птиці в’ються в блакиті небес.

Порушена сьогодні тиша:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Шумить тепер зелена трава

Їй вторить старий, повний таємниці ліс.

І вітер шепоче ніжні слова:

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Великдень 2024 привітання в прозі

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Христос воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець захистить від негараздів, а благодать Божа наповнить ваші серця! Бажаю весняного тепла в серці та мирного неба над головою!

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Вітаю з Великоднем! Бажаю вірити, мріяти, сподіватися! Любові в серці, тепла на душі! Цінуйте кожну мить свого життя і прислухайтеся до поклику серця. Нехай Господь захистить вас від бід і негоди!

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Зі світлим святом святого Великодня! Бажаю добра, світла і миру! Нехай ваші думки і дії будуть тільки з хорошим посилом і на благо! Нехай оточують вас тільки добрі і світлі люди! Здоров’я вам і вашим близьким!

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З великим святом! Всього самого доброго і світлого. Нехай справджуються всі найзаповітніші бажання.

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Нехай це свято оселить у серцях радість і теплоту, принесе в оселю мир, добробут і щастя, подарує здоров’я і душевну рівновагу. А головне – очистить серце від усього того, що обтяжує.

Варто зазначити, що католицький Великдень 2024 року був 31 березня.