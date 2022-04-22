Великдень 2022 – найочікуваніше свято у церковному календарі квітня. Такий світлий день завжди об’єднує не тільки родини, але й усіх вірян.

А це означає, що у неділю звідусіль, зокрема і за святковим великоднім столом, будуть лунати красиві слова із Великоднем.

У момент, коли вже спечені великодні паски, розписані писанки, сформовані багаті великодні кошики і дім святково прикрашений, залишається тільки озброїтись красивими привітаннями зі святом.

Тож Факти ICTV вітають вас із світлим святом і пропонують привітання з Великоднем у прозі, за допомогою чого можна поділитися радістю з приводу Воскресіння Христа.

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Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні і завжди душа твоя іскриться вірою, помисли – добром, а серце – любов’ю.

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Нехай у серці панує лише світло; в будинку – затишок і благополуччя; у близьких – міцне здоров’я і радість у душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

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Зі світлим святом! Нехай ангел закриває своїм великим, надійним крилом від усіх негод, думки нехай будуть світлі, нехай щастя в дім приходить з кожним світанком. А життя наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм і приємними відчуттями.

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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святого Великодня. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких.

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Христос Воскрес! Вітаю тебе від щирого серця з радісним і світлим святом Великодня! Кожен рік ми святкуємо початок нового життя для всього християнського світу, торжество віри над смертю! Нехай частинка сьогоднішнього тріумфу залишиться в твоєму серці і підтримає у важку хвилину!

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Нехай Божа ласка зійде з небес, смачна буде паска, Христос Воскрес!

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Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай з ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пламеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!

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З Великоднем! Бажаємо всім душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних оселях. Нехай це величне свято Воскресіння Господнього надихає Вас на добрі та праведні справи. Нехай Паска стане для кожного початком нового життя – кращого і добрішого! Христос Воскрес! – Воїстину Воскрес!

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