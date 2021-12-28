Короткі побажання та привітання з прийдешнім Новим роком ніколи не будуть зайвими – не забувайте вітати своїх друзів, сім’ю та колег зі святом. Але іноді буває важко знайти правильні слова, щоб висловити свої почуття.

Ось чому ми взяли це на себе – склали фантастичний список повідомлень, щоб ви привітали своє оточення з прийдешнім Новим роком. Ці короткі та милі побажання чудово підійдуть для текстових СМС.

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З прийдешнім Новим роком! Нехай наступний рік буде сповнений грандіозних пригод та можливостей.

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З прийдешнім Новим роком! 2022 рік – початок нового розділу твого життя. Це твій рік. Проведи його з користю.

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З прийдешнім Новим роком! Життя – це пригода. Бажаю вам провести 2022 рік у подорожах.

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Нехай Новий рік принесе вам щастя, мир та добробут. Бажаю вам щасливого 2022 року!

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Настав час забути минуле та відсвяткувати початок нових пригод. З прийдешнім Новим роком!

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З прийдешнім Новим роком! Сподіваюся, що всі ваші справи у 2022 році увінчаються успіхом.

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З прийдешнім Новим роком! Я сподіваюся, що всі ваші мрії збудуться у 2022 році – вперед і тільки вперед!

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Надайте крила вашим мріям та нехай вони збудуться у 2022 році. З прийдешнім Новим роком!

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З прийдешнім Новим роком! Бажаю вам почати 2022 рік з чистого аркуша з оновленою енергією та впевненістю!

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Вітаю з прийдешнім Новим роком! 2022 рік – це як початок нового розділу у вашому житті. Це ваш шанс написати собі неймовірну історію.

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Вітаю з прийдешнім Новим роком тебе та твою родину! Сподіваюся, 2022 рік принесе у твоє життя багато тепла, кохання та позитива.

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Нехай 12 місяців 2022 року будуть для вас сповнені новими пригодами та звершеннями. Нехай дні будуть наповнені вічним щастям для вас та вашої родини! З прийдешнім Новим роком!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай це новорічне послання стане для вас вісником удачі у 2022 році!

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З прийдешнім Новим роком! Бажаю великого, безкінечного, шаленого, незабутнього щастя!