27 вересня в Україні відзначають День працівників дошкільних освітніх закладів. Дата фіксована і відзначається в нашій країні вже протягом 10 років.

Професія працівника дошкільної освіти важлива, відповідальна і складна, оскільки безпосередньо стосується найбільшого багатства кожної сім’ї – її дітей. Факти ICTV підготували гарні привітання із Днем вихователя в СМС і картинках, щоб ви змогли привітати усіх тих, хто піклується про наших діток.

Привітання з Днем вихователя в СМС

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Це ж для кого в дитсадочку

Кожний хлопчик за синочка,

Кожна дівчинка за доньку?

Хто помиє їм долоньки,

Хто потішить, заспокоїть,

Навіть синець загоїть?

Хто танцює і співає,

Хто про все на світі знає?

З ким цікава кожна гра?

З ким в безпеці дітвора?

Хто в турботах повсякчас?

Це, звичайно, все про вас –

Вихователько моя!

Вас вітаю зі святом я

І бажаю вам цвісти.

Нам до вас рости й рости!

***

Кар’єрного бажаю росту,

Хай легко буде все і просто –

В житті, в роботі і в родині.

Життю радійте щохвилини!

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої завдання

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!

***

Таке покликання вам долею дано –

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

Хай і далі цей садок

Вабить до себе діток,

Хай живе і процвітає,

Негараздів хай не знає.

Привітання з Днем вихователя в картинках

Вперше День вихователя в Україні відзначили в 2011 році, до цього їх вітали на День вчителя – в першу неділю жовтня. Варто зазначити, що це свято не тільки вихователів, а й їхніх помічників, нянь, кухарів, завгоспів та інших працівників дошкільних закладів.