27 вересня в Україні відзначають День працівників дошкільних освітніх закладів. Дата фіксована і відзначається в нашій країні вже протягом 10 років.
Професія працівника дошкільної освіти важлива, відповідальна і складна, оскільки безпосередньо стосується найбільшого багатства кожної сім’ї – її дітей. Факти ICTV підготували гарні привітання із Днем вихователя в СМС і картинках, щоб ви змогли привітати усіх тих, хто піклується про наших діток.
Привітання з Днем вихователя в СМС
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Це ж для кого в дитсадочку
Кожний хлопчик за синочка,
Кожна дівчинка за доньку?
Хто помиє їм долоньки,
Хто потішить, заспокоїть,
Навіть синець загоїть?
Хто танцює і співає,
Хто про все на світі знає?
З ким цікава кожна гра?
З ким в безпеці дітвора?
Хто в турботах повсякчас?
Це, звичайно, все про вас –
Вихователько моя!
Вас вітаю зі святом я
І бажаю вам цвісти.
Нам до вас рости й рости!
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Кар’єрного бажаю росту,
Хай легко буде все і просто –
В житті, в роботі і в родині.
Життю радійте щохвилини!
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Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої завдання
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!
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Таке покликання вам долею дано –
з Любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!
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Хай і далі цей садок
Вабить до себе діток,
Хай живе і процвітає,
Негараздів хай не знає.
Привітання з Днем вихователя в картинках
Вперше День вихователя в Україні відзначили в 2011 році, до цього їх вітали на День вчителя – в першу неділю жовтня. Варто зазначити, що це свято не тільки вихователів, а й їхніх помічників, нянь, кухарів, завгоспів та інших працівників дошкільних закладів.