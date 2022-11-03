Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Це професійне військове свято, яке у 2022 році припадає на будній день – четвер.

Сучасний Збройні Сили України складно уявити без використання ракетних технологій і застосування артилерії. Щодня ракетники і артилеристи борються за нашу свободу і доводять свій справжній професіоналізм.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли надіслати їх тим, хто до цього причетний.

Зараз дивляться

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2022 у листівках

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2022 в СМС

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На сторожі миру та спокою

Стоять українські ракетні війська.

Нехай життя приносить море задоволення,

І не лише у свято, а – завжди!

Я бажаю тобі, любий, щастя.

Знаю, що роботу свою любиш.

Прошу тебе, бувай частіше вдома,

За це прохання, знаю, не засудиш!

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Артилерійські, ракетні війська,

На вас сподівається і вірить вам країна,

Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,

Надійні і міцні Батьківщини сини.

Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,

Ви гідні подяки, захоплення й кохання!

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Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю гучних залпів веселощів і радості в житті, точних пострілів і влучних влучень прямо в ціль. Успіхів, удачі і скорішої перемоги.

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Я ракетників привітати

З днем великих військ хочу.

І про вашу велику силу

На всю країну прокричу.

Нехай нагороди по заслугах

Вас, герої, всіх знайдуть.

І великі справи тільки

Вас кличуть на подвиги.

У сім’ях щастя ваших буде,

Тільки радує дозвілля.

Буде в житті пристрасть коханої,

І надійних друзів коло.

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З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю ніколи не падати духом, завжди бути пильними, рішучими і вольовими. Впевненою рукою здійснювати тільки успішні запуски з чіткими попаданнями.