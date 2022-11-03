Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Це професійне військове свято, яке у 2022 році припадає на будній день – четвер.
Сучасний Збройні Сили України складно уявити без використання ракетних технологій і застосування артилерії. Щодня ракетники і артилеристи борються за нашу свободу і доводять свій справжній професіоналізм.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли надіслати їх тим, хто до цього причетний.
Привітання з Днем ракетних військ та артилерії 2022 у листівках
Привітання з Днем ракетних військ і артилерії 2022 в СМС
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На сторожі миру та спокою
Стоять українські ракетні війська.
Нехай життя приносить море задоволення,
І не лише у свято, а – завжди!
Я бажаю тобі, любий, щастя.
Знаю, що роботу свою любиш.
Прошу тебе, бувай частіше вдома,
За це прохання, знаю, не засудиш!
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Артилерійські, ракетні війська,
На вас сподівається і вірить вам країна,
Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,
Надійні і міцні Батьківщини сини.
Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,
Ви гідні подяки, захоплення й кохання!
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Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю гучних залпів веселощів і радості в житті, точних пострілів і влучних влучень прямо в ціль. Успіхів, удачі і скорішої перемоги.
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Я ракетників привітати
З днем великих військ хочу.
І про вашу велику силу
На всю країну прокричу.
Нехай нагороди по заслугах
Вас, герої, всіх знайдуть.
І великі справи тільки
Вас кличуть на подвиги.
У сім’ях щастя ваших буде,
Тільки радує дозвілля.
Буде в житті пристрасть коханої,
І надійних друзів коло.
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З Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю ніколи не падати духом, завжди бути пильними, рішучими і вольовими. Впевненою рукою здійснювати тільки успішні запуски з чіткими попаданнями.