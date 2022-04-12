1997 року указом президента Леоніда Кучми було затверджено День працівників ракетно-космічної галузі України. У всьому світі відзначається 12 квітня Всесвітній день авіації та космонавтики.
Факти ICTV підготували для вас 10 найкращих привітань із днем ракетно-космічної галузі України.
В день космонавтики та авіації
Весь світ в очікуванні дивиться на вас,
Ви знаєте вихід в будь-якій ситуації,
І вірите твердо в свій зоряний час!
Ми все ж колись мріяли про космос,
Ми вірили в диво і таємницю небес.
А ви втілили мрію за всіх
Відкрили планету чудес!
Сьогодні душевно ми вас привітаємо,
Дерзайте, хлопці, вперед і вперед!
Ми вашу професію гордо славимо,
Пишається вами чесний народ!
***
Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі –
Вам всім тільки злетів,
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вітру Вам попутного,
І вина іскристого!
***
В цей день в блакитних хмарах
Літаки над нами кружляють,
Ми пілотів привітати хочемо
З Всесвітнім днем авіації!
Нехай польоти всі будуть вдалими,
У небі чистим нехай буде ваш шлях,
І променями своїми сонце
Висвітлює дорогу вам нехай!
***
У височінь душа твоя прагне.
Ти як птах, точно – птах.
І пора сказати “Ура!”
Вітати тебе пора.
Щоб завжди душа парила,
Щоб дружина тебе цінувала,
Щоб любові величезне море,
Щоб міцніло лише здоров’я.
***
З днем космонавтики, з днем авіації!
У свято таке ти гідний овації.
Нехай ніколи не бував ти на Місяці,
Чи не розкривав всьому Всесвіту секрети,
Але тебе ваблять далекі зірки,
Синє небо. І це серйозно!
Сміливо лети до своїх цілей високих,
Щастя лови, підкоряючи дороги!
***
В день авіації і космонавтики
Я від душі вам хочу побажати
Знову зануритися в простори галактики,
Щоб до кінця її таємниці пізнати.
Якщо серйозно – то щастя і радості,
І залишатися таким же завжди.
Щоб діставалися від життя лише солодощі,
А невдачі пішли в нікуди!
***
Вас поспішаю привітати з днем
Космонавтів та пілотів!
Нехай завжди щастить у всьому,
Хай не торкнуться турботи!
Я бажаю всією душею
Вам чудес неймовірних!
Нехай прийде успіх великий!
Буде щастя неосяжним!
***
Авіація і космонавтика
Це два шляхи однієї долі!
Нехай відкриється перед тобою галактика
Нехай Бог вислухає твої благання!
***
Річки, моря, океани
Підвладні тобі, як один!
Ведеш корабель вміло,
Немов ти Алладін!
Бажаємо тобі ми удачі
І щастя! Відкриттів в долі!
Здоров’я і міцності духу,
Везіння побільше тебе!
***
У ваших руках
Доля всієї планети!
І вам не потрібні
Нічиї тут поради …
Ми просто в вас віримо
І мирно всі спимо.
З днем вас привітати
Сьогодні поспішаємо!
Мужності, хоробрості
Вам побажаємо,
нехай ніколи
Війни ми не знаємо!
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