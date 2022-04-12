1997 року указом президента Леоніда Кучми було затверджено День працівників ракетно-космічної галузі України. У всьому світі відзначається 12 квітня Всесвітній день авіації та космонавтики.

Факти ICTV підготували для вас 10 найкращих привітань із днем ракетно-космічної галузі України.

В день космонавтики та авіації

Весь світ в очікуванні дивиться на вас,

Ви знаєте вихід в будь-якій ситуації,

І вірите твердо в свій зоряний час!

Ми все ж колись мріяли про космос,

Ми вірили в диво і таємницю небес.

А ви втілили мрію за всіх

Відкрили планету чудес!

Сьогодні душевно ми вас привітаємо,

Дерзайте, хлопці, вперед і вперед!

Ми вашу професію гордо славимо,

Пишається вами чесний народ!

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі –

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вітру Вам попутного,

І вина іскристого!

***

В цей день в блакитних хмарах

Літаки над нами кружляють,

Ми пілотів привітати хочемо

З Всесвітнім днем авіації!

Нехай польоти всі будуть вдалими,

У небі чистим нехай буде ваш шлях,

І променями своїми сонце

Висвітлює дорогу вам нехай!

***

У височінь душа твоя прагне.

Ти як птах, точно – птах.

І пора сказати “Ура!”

Вітати тебе пора.

Щоб завжди душа парила,

Щоб дружина тебе цінувала,

Щоб любові величезне море,

Щоб міцніло лише здоров’я.

***

З днем ​​космонавтики, з днем ​​авіації!

У свято таке ти гідний овації.

Нехай ніколи не бував ти на Місяці,

Чи не розкривав всьому Всесвіту секрети,

Але тебе ваблять далекі зірки,

Синє небо. І це серйозно!

Сміливо лети до своїх цілей високих,

Щастя лови, підкоряючи дороги!

***

В день авіації і космонавтики

Я від душі вам хочу побажати

Знову зануритися в простори галактики,

Щоб до кінця її таємниці пізнати.

Якщо серйозно – то щастя і радості,

І залишатися таким же завжди.

Щоб діставалися від життя лише солодощі,

А невдачі пішли в нікуди!

***

Вас поспішаю привітати з днем

Космонавтів та пілотів!

Нехай завжди щастить у всьому,

Хай не торкнуться турботи!

Я бажаю всією душею

Вам чудес неймовірних!

Нехай прийде успіх великий!

Буде щастя неосяжним!

***

Авіація і космонавтика

Це два шляхи однієї долі!

Нехай відкриється перед тобою галактика

Нехай Бог вислухає твої благання!

***

Річки, моря, океани

Підвладні тобі, як один!

Ведеш корабель вміло,

Немов ти Алладін!

Бажаємо тобі ми удачі

І щастя! Відкриттів в долі!

Здоров’я і міцності духу,

Везіння побільше тебе!

***

У ваших руках

Доля всієї планети!

І вам не потрібні

Нічиї тут поради …

Ми просто в вас віримо

І мирно всі спимо.

З днем ​​вас привітати

Сьогодні поспішаємо!

Мужності, хоробрості

Вам побажаємо,

нехай ніколи

Війни ми не знаємо!

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