Привітання з Днем ангела Олени сьогодні будуть дуже доречні, оскільки 24 липня відзначається одне зі свят цього імені.
Олени відзначають іменини дев’ять разів на рік, і кожна дата присвячена конкретній персоні. Наприклад, 10 червня відзначається свято на честь преподобної Олени Дівєєвської.
У 1832 році вона прийняла послух померти замість свого важко хворого брата, який був потрібен для будівництва Дівєєвського монастиря.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Олени у СМС та прозі.
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Вітаю з духовним святом – Днем ангела Олени! Бажаю бути такою ж особливою, молодою і життєлюбною. Ти найдобріша і найприємніша в спілкуванні людина з усіх, кого я знаю! Будь завжди такою!
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Оленко, твоє ім’я означає обрана, тому нехай твоя доля буде незвичайною і казковою. Нехай ангели оберігають твій життєвий шлях. Любові тобі, віри, надії, щастя і удачі. Зі святими іменинами!
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З Днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
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Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!
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Твоє ім’я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
До речі, сьогодні православні вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги. Які ще свята 24 липня, дивіться на сайті Факти ICTV.