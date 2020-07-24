Привітання з Днем ангела Олени сьогодні будуть дуже доречні, оскільки 24 липня відзначається одне зі свят цього імені.

Олени відзначають іменини дев’ять разів на рік, і кожна дата присвячена конкретній персоні. Наприклад, 10 червня відзначається свято на честь преподобної Олени Дівєєвської.

У 1832 році вона прийняла послух померти замість свого важко хворого брата, який був потрібен для будівництва Дівєєвського монастиря.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Олени у СМС та прозі.

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Вітаю з духовним святом – Днем ангела Олени! Бажаю бути такою ж особливою, молодою і життєлюбною. Ти найдобріша і найприємніша в спілкуванні людина з усіх, кого я знаю! Будь завжди такою!

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Оленко, твоє ім’я означає обрана, тому нехай твоя доля буде незвичайною і казковою. Нехай ангели оберігають твій життєвий шлях. Любові тобі, віри, надії, щастя і удачі. Зі святими іменинами!

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З Днем ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

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Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім’я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

До речі, сьогодні православні вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги. Які ще свята 24 липня, дивіться на сайті Факти ICTV.