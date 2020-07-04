День ангела Анастасії відзначають 4 липня, адже в цей день православні християни вшановують покровительку вагітних жінок та ув’язнених Анастасію Римлянську.
Ім’я Анастасія – це жіноча форма чоловічого імені Анастасій. У перекладі з грецької мови означає повернення до життя, воскресіння.
Ми підготували для вас найкращі привітання в СМС та листівках з днем ангела Анастасії.
Листівки з Днем ангела Анастасії
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СМС-привітання з Днем ангела Анастасії
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Настя вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Настя вітає!
*****
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
*****
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Своїй дівчині з іменем Настя
я бажаю багато щастя!
Заради неї готовий небо обійняти
і з того неба зіроньку дістати!
Тож нехай ця зоря ніжно сяє
і нас обох в усі дні зігріває!
Державні свята у 2020 році
У 2020 році в Україні буде багато державних свят, а деякі з них стануть додатковими вихідними для українців.
Частина свят мають точну дату, а частина свят є перехідними і щороку відзначаються в різні дні.
Докладний календар державних свят в Україні – дивіться в матеріалі.