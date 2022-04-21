Чистий четвер 2022 християни східного обряду відзначають 21 квітня. Це один із найважливіших днів Страсного тижня, який символізує очищення душі та тіла.

Одна з головних традицій Чистого четверга – купання, а також перші приготування до світлого свята Великодня. Саме в цей день господині прибирають будинок, а після цього печуть паски та фарбують писанки.

Не забудьте привітати близьких із Чистим четвергом – найкращі листівки підготували Факти ICTV.

Вже завтра вірян чекатиме Страсна п’ятниця – найскорботніший день Страсного тижня. У цей день згадують страждання і смерть Ісуса Христа.

На Страсну п’ятницю випадає найсуворіший день Великого посту – до винесення плащаниці радять утриматися від їжі, а згодом довзолено їсти тільки хліб і воду.

Більше про звичаї та заборони Страсної п’ятниці – в матеріалі.