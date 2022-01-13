Українці ще не встигли оговтатись від гучних Різдва та Нового року, як у двері постукало наступне свято – Старий Новий рік. Відзначатимемо його одночасно з Днем святого Василя – 14 січня.

Раніше це свято було звичайним Новим роком, але через зміну літочислення дата перенеслась. Та ми відзначаємо його, щоб ще раз нагадати рідним про свої почуття і проводити старий рік.

Цього дня заведено щедрувати, збиратися усією родиною за святковим столом та вітати одне одного. Якщо ви вирішили додати трішки гумору в свої привітання, Факти ICTV зібрали цікаві прикольні привітання для ваших друзів та близьких.

Прикольні привітання в віршах:

***

Лиш український наш рід

Знає Старий Новий рік!

Знову стіл ми накриваєм

І гостей усіх скликаєм.

Не втомились випивати –

Будем знову святкувати!

А мороз на дворі – ух!

Живи й міцній український дух!

Зі Старим Новим Роком!

***

Хай вам в Новому Старому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома – скрізь.

Хай же вам насняться гроші

І начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А скребе тебе по спинці.

***

Щоб Євро в вас було в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мармуру камін,

Ну і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер в Джакузі,

Хенессі бовталось у пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

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Смішні СМС-привітання:

***

Я – новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила актуальності, адже сьогодні – Старий Новий рік! Зі святом!

***

Ось і Старий Новий рік!

Свята ще тривають.

Хоч звучить як анекдот,

Але ж наливають!

Два тижні безперервно

Не здаємо позиції.

Новий? Старий? Хто зрозуміє?

Стародавня традиція!

***

Старий Новий рік прийшов

Свято лине до нас знов.

Ще салати не скінчились,

Ми ще добре не напились.

Друзі! Всі мерщій до хати!

Будем знову святкувати!

Пити є ще досхочу,

Я від щастя закричу:

З святом я всіх вас вітаю,

Щастя й радості бажаю!

***

Чи він старий, чи може він новіший –

Хай голову над цим ламає дехто інший.

Тебе ж я просто хочу привітати,

Здоров’я, радості, кохання побажати!

Можливо, позабув щось ненароком,

Коротше – зі Старим Новим роком!

Жартівливі привітання в прозі:

***

Тільки-но відпочила печінка, вщухли салюти, знову щастя до нас зробило крок – Старий рік тут як тут. Його зустрінемо гарненько. І проводимо від душі. Нехай любов, добро і гроші будуть з вами завжди поряд!

***

Вітаємо з найнеймовірнішим і найтаємничішим святом. Ми придумали собі ще один привід повеселитися, згадати те, чого не встигли в ніч на перше січня. Нехай Старий Новий рік гідно завершить низку свят і почне справді вдалий і успішний новий рік. Ура!

***

Бажаю в Старий Новий рік ікрою мазати бутерброд не раз на рік, а щодня. Нехай не здолає тебе лінь, тож менше спи, бадьорішим будь, адже ще встигнеш відпочити.